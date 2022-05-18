Бывший министр по делам молодежи Татарстана, замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов стал сопредседателем Российского движения школьников. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«С сегодняшнего дня и я присоединился к этой команде: меня избрали сопредседателем РДШ. Вместе с летчиком-космонавтом, Героем России Сергеем Рязанским (Председатель РДШ) и Надеждой Кураниной (сопредседатель), которая возглавляет столичное отделение РДШ. Большая честь!» — написал Фаттахов.

Он пояснил, что продолжит работать в Росмолодежи, к его обязанностям добавляется еще одно направление, и отметил, что вместе с коллегами будет «серьезно работать с инфраструктурой».

«Детские и подростковые центры, отдых, проекты и программы, ориентированные на запросы детей. Важно добавить больше клиентоцентричности. Не охваты, а реальный интерес самих детей. Не навязанный патриотизм, а пространство возможностей, которое формирует любовь и чувство сопричастности к судьбе собственной страны», — рассказал Фаттахов.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Росмолодежи рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главы общероссийского движения детей и молодежи. Более подробно об идее создания новой организации, читайте в большом материале «Татар-информа».