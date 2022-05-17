Красный галстук для экс-министра: Дамиру Фаттахову поручат возродить пионерию в России?

Идею создания новой организации – общероссийского движения детей и молодежи обсуждают в Московском Кремле. Инсайды на эту тему опубликовали сразу несколько федеральных СМИ. Любопытно, что в качестве вероятного руководителя новой структуры называют экс-министра по делам молодежи РТ Дамира Фаттахова.

Идея создания движения, объединяющего российских детей, обсуждалась на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», где ее поддержал Владимир Путин Фото: kremlin.ru

От курсанта МВД до министра

Идея создания движения, объединяющего российских детей, 20 апреля обсуждалась на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», где ее поддержал Президент РФ Владимир Путин. Несколько дней спустя РБК сообщил, что Дамир Фаттахов рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главы нового общероссийского движения детей и молодежи. Официально о возможном создании новой структуры могут объявить 19 мая, когда в Государственную Думу предполагается внести соответствующий законопроект.

Чем заслужил такое доверие молодой управленец из Татарстана? Дамир Фаттахов родился в Казани в 1979 году. По окончании школы он решил пойти по стопам отца, полковника полиции, и поступил в Казанский юридический институт МВД России, после чего в 2002 году даже был удостоен награды «За отличную службу в МВД».

Отдельной графой в биографии Фаттахова стал КВН. Под его руководством прогремевшая на всю страну команда «Четыре татарина» завоевала второго «Золотого КиВиНа», именно там будущий министр начал знакомиться с административной работой.

Позже, в 2004 году, под председательством Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина была создана Молодежная общественная палата Татарстана, где Фаттахов возглавил комиссию по культуре, спорту, отдыху и досугу молодежи.

В 2005 году Дамир Фаттахов выдвинул свою кандидатуру в Казгордуму. Из всех представителей молодежи, которых на те выборы шло четыре человека, только Фаттахов стал депутатом. Еще через год по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина Фаттахов занял пост председателя Комитета по делам детей и молодежи города. В этой должности он пробыл три года, после чего стал главой Кировского, а затем Кировского и Московского районов.

Дамир Фаттахов рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главы нового общероссийского движения детей и молодежи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После работы в районах Дамир Фаттахов вернулся в Исполком Казани в должности замруководителя по вопросам социальной сферы и гражданской защиты. В частности, он отвечал за проведение таких мероприятий, как Кубок Конфедераций по футболу в 2017 году и Чемпионат мира по футболу 2018 года.

В том же 2018 году в Татарстане создали Министерство по делам молодежи, где Фаттахов занял пост руководителя. Как тогда заявил министр спорта РТ Владимир Леонов, новоиспеченный министр находится на одной волне с молодежью и знает все тенденции.

«Это мой большой товарищ и друг, человек, который достаточно давно в этой сфере. Мы будем всячески поддерживать и передадим весь опыт, который был накоплен за эти годы работы. Надеемся, что будет все так же положительно, будет движение вперед», – заявил тогда Леонов.

«Пока не вижу оснований комментировать эти вопросы»

В течение трех лет его работы молодежная политика Татарстана признавалась одной из лучших в стране федеральными ведомствами. Республика зачастую выступала плацдармом для новых программ, а также сама нередко выходила с инициативами. Так, именно в РТ начали заниматься созданием стандарта молодежной политики. Одним из крупнейших проектов, реализованных Фаттаховым, стал экстрим-парк «Урам», который оказался крупнейшим открытым подобным сооружением в Европе.

Одним из крупнейших проектов, реализованных Фаттаховым, стал экстрим-парк «Урам», который оказался крупнейшим открытым подобным сооружением в Европе Фото: minmol.tatarstan.ru

«Дамир Фаттахов – эффективный региональный управленец, сумевший выстроить качественную и содержательную работу с молодежью в Республике Татарстан», – так охарактеризовала его глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

В 2021 году Фаттахова пригласили перейти в Росмолодежь, где он занял пост заместителя по развитию региональной молодежной политики. Теперь же судьба может бросить ему новый вызов в качестве руководителя новой общероссийской организации. В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Дамир Фаттахов не стал опровергать его возможное назначение на этот пост, однако от дополнительных комментариев воздержался.

«Пока не вижу оснований комментировать эти вопросы», – уклончиво ответил он.

«Это не будет полным аналогом пионерского движения, просто у всех на слуху именно такая ассоциация»

Не секрет, что в России создано немало молодежных организаций, это и «Юнармия» и «Молодая гвардия Единой России». Какими проектами будет заниматься аналог пионерской организации, пока не известно. Депутат Госдумы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов считает, что она будет координировать работу уже существующих молодежных движений, причем не только связанных с патриотическим воспитанием, но и по другим направлениям.

В России создано немало молодежных организаций Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это не будет полным аналогом пионерского движения, просто у всех на слуху именно такая ассоциация. Из-за появления объединения детей и молодежи не будут закрывать уже существующие, это скорее будет координирующий орган на федеральном уровне. Благодаря этому появятся новые всероссийские проекты. При этом мы много говорили о том, чтобы перенести положительные моменты, которые были в пионерии, на наши дни. Такие ценности, как любовь к Родине, уважение к старшему поколению, дружба и другие темы. Я очень поддерживаю этот проект», – пояснил депутат.

Благодаря появлению такой организации в молодежную политику придет и дополнительное финансирование от государства на новые проекты. Основным принципом объединения детей и молодежи станет патриотическое воспитание, однако будет уделено внимание и другим направлениям.

«Фаттахов активно интересовался особенностями пионерского движения»

По словам Ильдара Гильмутдинова, представители Росмолодежи ранее активно интересовались особенностями пионерского движения, которое было в СССР.

«На встрече с Росмолодежью мы активно обсуждали тему пионерии. В частности, очень интересовался этой темой и Дамир Фаттахов, который уже не застал пионерию как таковую. Они спрашивали, чем они занимались, что их объединяло, какие были позитивные моменты», – отметил депутат Госдумы РФ от РТ.

Представители Росмолодежи ранее активно интересовались особенностями пионерского движения, которое было в СССР Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гильмутдинов считает, что Дамир Фаттахов – очень удачная кандидатура в качестве руководителя новой организации, поскольку имеет большой опыт работы с молодежью как в Татарстане, так и на федеральном уровне.

«Фаттахов внес весомый вклад в развитие молодежной политики в Татарстане, в частности много внимания уделял формированию инфраструктуры, добился финансирования, развил систему детских лагерей, молодежных клубов и центров. В том числе благодаря его позиции и татарстанского министерства наконец был принят федеральный закон о молодежной политике», – заключил Гильмутдинов.

«Нет удивления, что Фаттахова называют основным претендентом на пост»

Дамир Фаттахов на посту министра по делам молодежи Татарстана зарекомендовал себя талантливым управленцем и будет хорошей кандидатурой для руководства всероссийской организацией. Таким мнением с «Татар-информом» поделился нынешний министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов, который в годы работы в ведомстве Фаттахова занимал пост его первого заместителя.

«Я очень поддерживаю такое внимание на общероссийском уровне к развитию детских и молодежных организаций. То, что Дамир Фаттахов рассматривается как наиболее вероятный кандидат на пост руководителя нового движения, меня совершенно не удивляет, потому что он не только на республиканском, но и на федеральном уровне он показал себя как эффективный управленец», – заявил Сулейманов.

Тимур Сулейманов занимал пост первого заместителя Фаттахова на протяжении всей его работы в Министерстве по делам молодежи Татарстана с 2018 по 2021 год. После перехода Фаттахова в Росмолодежь он был назначен на его место.