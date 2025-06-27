Даку останется в Казани: поборется ли «Рубин» за топ-6 и не зачахнет ли албанец в Казани

Вчера генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал СМИ, что переговоры команды с форвардом Мирлиндом Даку находятся на финальной стадии. Поборется ли «Рубин» за топ-6, какое будет состояние у Даку после срыва трансфера в «Зенит» и как будет выстраиваться команда - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: rubin-kazan.ru

Точка, похоже, поставлена – Даку остается в Казани

Последний месяц вокруг нападающего «Рубина» Мирлинда Даку никак не утихнут слухи. Оно и понятно – форвард стал вторым в таблице лучший бомбардиров РПЛ в минувшем сезоне с 15-ю мячам. Играя за команду, которая, на минуточку, лишь седьмая по количеству голов (42).

Понятно, что такого форварда не могли не заметить гранды РПЛ. В частности, было известно, что «Зенит» вел переговоры с албанцем. Но в итоге они сорвались. То ли из-за финансовых разногласий, то ли из-за травм. А возможно, что вмешался и политический вопрос. Об этом мы писали ранее.

Вчера, видимо, была поставлена точка в обсуждении обозримого будущего Мирлинда. Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов заявил «Спорт-Экспрессу», что переговоры казанцев с Даку о продлении контракта находятся на финальной стадии.

«Мы сейчас ведем переговоры с Даку по новому контракту. Переговоры находятся на финальной стадии, все нормально. На какой срок? Как только все подпишем, то мы официально объявим», – сказал он.

Фото: rubin-kazan.ru

Вокруг Даку полноценно будут выстраивать команду

Как минимум, Казань сохранила своего главного голеадора. С финансами проблем тоже не возникнет. Да, «Рубин» потерял внушительную сумму из-за срыва сделки с «Зенитом». Но! Во-первых, албанцу уже не надо искать дорогую замену. А во-вторых, как говорил Карпов, Минниханов намерен выделить клубу 15 млн евро, указывая, что для высоких мест в таблице «помимо сохранения Даку и костяка команды — необходимы денежные вливания».

В итоге ситуация получается следующая. Вкупе с сохранением Даку в команде «Рубин» может стать действительно грозной силой, если проведет точечные усиления. И, скорее всего, приобретаться новые футболисты будут под Мирлинда, поскольку вся команда окончательно будет строиться вокруг персоны албанца.

Конечно, на бумаге все это выглядит красиво. Но минусы тоже присутствуют.

Фото: rubin-kazan.ru

Что насчет мотивации Даку и его травм?

После обсуждения пользы для клуба стоит обратить внимание на самого Даку. Во-первых, непонятно, как сам Мирлинд отреагирует на такое развитие событий. Он ранее хотел перейти в клуб повыше рангом. И окончательно настроился уходить. А тут – срыв переговоров с «Зенитом», возвращение в Казань и продление контракта на тех же финансовых условиях, что были у «сине-бело-голубых». Возникает вопрос: не зачахнет ли Даку в «Рубине»? Или как это скажется на его мотивации?

Например, Антон Миранчук в свое время не перешел в Европу в отличие от своего брата Алексея. В итоге Алексей попал в Серию А и сумел выиграть Лигу Европы с «Аталантой». Антон же до 2024 года куковал в «Локомотиве», а летом того года отправился в швейцарский «Сьон». Видимо, там не особо задалось, поскольку, по информации СМИ, он готов вернутся в топ-клуб РПЛ. И таких примеров, когда игрок «пересидел» на одном месте, достаточно. Тот же Артем Дзюба, к примеру, ушел в Европу лишь в 34 года. И играл за «Адана Демирспор» лишь четыре месяца. Вернулся затем в РПЛ.

Но отойдем от ментальных вопросов и поговорим о физическом. К примеру, СМИ сообщали, что одной из причин срыва переговоров Даку с «Зенитом» было здоровье игрока. И если обратиться к тому, сколько Мирлинд пропустил в минувшем сезоне из-за повреждений, в каком состоянии выходил на газон и послушать слова Рашида Рахимова, то можно понять, что физическое состояние албанца надо исправлять. К примеру, форвард часто играл на уколах, а к концу сезона должен был лечь на операцию. От которой, правда, отказался, потому что, по словам Рахимова, хотел доиграть сезон до конца.

В любом случае если с Мирлиндом действительно продлевают контракт, то в первую очередь надо будет решить проблемы с его здоровьем. Возможно, новый форвард Батон Заберджа, о котором мы писали ранее, поможет снизить нагрузку на Даку.

Фото: rubin-kazan.ru

Деньги будут, Даку сохранят – теперь «Рубину» надо бороться за топ-6

Продление контракта «Рубина» с албанцем может принести еще один интересный итог. Так, как мы говорили выше, у команды должны быть средства. Соответственно, должны быть и новые сильные игроки. А если добавить к этому сохранение Даку в команде, то в целом «Рубин» может замахнуться и на топ-6 в новом сезоне.

Ранее казанцам уже это удавалось. При Леониде Слуцком в 2021-м финишировали четвертыми. Загвоздка в том, что тогда было легче привозить легионеров в команду. Тем не менее, при должной работе селекции найти несколько игроков для точечных усилений вполне возможно. Того же Мирлинда, например, в чемпионате Словении сумели же найти.

С другой стороны, если действительно состав «Рубина» качественно усилят, то и к Рашиду Рахимову тоже требования повысятся. При укреплении состава наставнику уже не получится уповать на отсутствие запаса прочности при неудачных выступлениях.

Однако рассуждать об этом пока еще рано. Как на днях сказал сам Рахимов, о приобретениях пока нет никакой информации.

«Когда ждать новичков? Усиление нужно. Пока мы стоим на одном месте – зимой мы не сделали ни одного приобретения. Конкуренция, которая должна быть внутри – должна повышаться по качеству. Мы опаздываем и пока нет новичков. К тренировкам привлекаем по пять-шесть молодых игроков.

Батон Заберджа? Это слухи, если это не идет из клуба. Мне не очень нравится, что постоянно задействуют «Рубин» в таком формате, а мы об этом интересе даже не знаем (смеется). Мальдонадо? Должен приехать и посмотреть, как строится наша база», – говорил тренер.