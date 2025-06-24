Талантлив как Даку, но другого плана: кто такой Батон Заберджа и зачем он «Рубину»

По информации косовского журналиста Арлинда Садику, «Рубин» приобретет нападающего Батона Заберджу за 2,5 млн евро. Источник передает, что стороны находятся на финальном этапе переговоров. Что за форвард приезжает в Казань и чем он может быть полезен Рашиду Рахимову - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fcdinamocity.all

Еще один нападающий с берегов Балканского полуострова

Вчера Арлинд Садику, тот самый журналист, которого на ЕВРО 2024 года лишили аккредитации за жест «двуглавого орла» в адрес сербских болельщиков, подтвердил инсайд о переходе нападающего Батона Заберджи из «Динамо Сити» в «Рубин».

Первые слухи о переезде косовского форварда в столицу Татарстана появились еще в начале июня. Но окончательное подтверждение нашли лишь на днях. Как сообщает Садику, сторонам футболиста и казанского клуба остается уладить последние детали трансфера, сумма которого составит 2,5 млн евро.

Таким образом, в линию нападения «Рубина» может добавиться четвертый футболист с албанскими корнями. Помимо Мирлинда Даку, Марвина Чуни и Дардана Шабанхаджая, «пылить» в атаке команды будет Батон Заберджа.

Мирлинд Даку получит напарника в атаке

Фото: rubin-kazan.ru

Заберджа покупается скорее в пару Даку, нежели чем в качестве замены ему

Батону Забердже – 24 года, его рост около 185 см. Из главных плюсов нападающего: скорость, техника и дриблинг. По стилю игры форвард совершенно не похож на главную звезду «Рубина» Мирлинда Даку, который, судя по всему, может еще остаться в казанском клубе на следующий сезон. Напомним, в июне Даку не смог договориться с «Зенитом» по условиям контракта, тем самым сорвав сделку для «Рубина» на 10 млн евро.

Антропометрически Заберджа очень напоминает Дардана Шабанхаджая. На протяжении почти всей минувшей весны он играл центрального нападающего в паре с Даку при схеме «Рубина» 5-3-2. Предполагается, что Заберджа будет конкурировать за место в основном составе именно с Шабанхаджаем. Хотя не исключено, что Рашид Рахимов попробует всех удивить и переиграть, выпустив в каком-то матче Заберджу вместе с Дарданом.

Покупка Батона Заберджи фактически ставит крест на перспективах бороться за место в основе у Николы Чумича. Серб этой весной попал в глубокую ротацию «Рубина» и максимум выходил на замену во втором тайме на 10-15 минут. При схеме 5-3-2 Чумич не был эффективен совершенно, а сейчас конкуренции в атаке казанской команды стало еще больше.

С приходом Заберджи, Никола первый кандидат на выход из «Рубина» в это трансферное окно. Все-таки в потенциал Марвина Чуни Рашид Рахимов продолжает верить, да и деньги на албанского нападающего прошлой осенью клуб потратил нешуточные, чтобы так легко продавать его.

Заберджа разрывал в прошлом сезоне албанский чемпионат за «Динамо Сити». Рахимов приобретает безошибочный вариант?

По итогам прошлого сезона РПЛ главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов не раз отмечал, что для развития клуба ему необходимо каждый год делать шаг вперед. Если казанская команда хочет ставить в чемпионате амбициозные задачи, бороться за что-то большее, чем седьмое место, ей необходимы качественные подписания.

Судя по настроениям «Рубина» на трансферном рынке в текущее межсезонье, клуб действительно рассчитывает ворваться в топ-6, а то и топ-5 турнирной таблицы РПЛ предстоящего года. Кроме Заберджи, в Казань на подлете центральный защитник из Гондураса Дениль Мальдональдо.

Но с ним нам еще только предстоит познакомиться в дальнейшем. А вот что касается Батона Заберджи, то, кажется, что это совершенно беспроигрышный вариант для Рашида Рахимова. Косовский нападающий в последнем сезоне за «Динамо Сити» оформил 12 мячей и отдал 9 результативных передач за 34 матча в чемпионате Албании.

Заберджа, как впрочем и Даку, очень хорош в дриблинге и реализации моментов. Но для того, чтобы у форварда было достаточно голевых эпизодов в матче, необходим «Рубину» классный игрок в центр полузащиты. Под эти функции идеально подходит Лукас Вера, который после развала «Химок» остался без клуба.

По информации нескольких источников, изначально полузащитник склонялся к переходу в «Локомотив». Однако в переговорах с «железнодорожниками» у Веры возникли определенные трудности. Почему бы «Рубину» не подсуетиться и не вмешаться в переговоры с талантливым аргентинским футболистом?