Деньги, политика или амбиции Рахимова: почему сорвалась сделка Даку с «Зенитом»
«Рубин» упустил лучший шанс для продажи Даку: что дальше для клуба и форварда
Стало известно, что переговоры «Зенита» и нападающего Мирлинда Даку по его переходу из «Рубина» в петербургский клуб сорвались. Главной причиной отмечали разногласия по финансовым вопросам. Однако так же в Северной столице отмечали плохое состояние здоровья форварда. В чем причина срыва и что «Рубину» делать дальше – в материале «ТИ-Спорта».
Трансфер Даку из «Рубина» в «Зенит» сорвался
Последние дни инфополе пестрило сообщениями о том, что нападающий «Рубина» Мирлинд Даку почти перешел в «Зенит», а о его трансфере вот-вот объявят. Албанец – нападающий топ-уровня по меркам РПЛ, поэтому эти новости вызывали такой ажиотаж.
Но вчера переговоры сорвались. Все началось со слухов о том, что «Зенит» и Даку не согласовали личные условия. Мол, Мирлинд хотел 3 миллиона евро, а ему предложили 2,2 в Северной столице. Также сообщалось, что переход могли забраковать из-за состояния здоровья албанца. Как бы то ни было, агент Даку Харис Факич окончательно подтвердил, что сделка сорвалась. А председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил ТАСС, что трансфера в Петербург точно не будет.
«Даку не перейдет в «Зенит», трансфер сорвался. Мы не согласовали финансовые условия», – сказал Факич «Чемпионату».
Затем в «Рубине» отреагировали на эту информацию, указав, что на летних сборах Даку присоединится к казанцам. На первый взгляд, новость для клуба хорошая. Форвард пока останется в «Рубине», и, возможно, с ним даже продлят контракт. Но на деле это тревожный звоночек.
Зачем было рисковать здоровьем Даку, если «Рубин» не бился за медали?
Да, агент Мирлинда сказал, что причиной стали финансы. Но давайте будем честны: если бы «Зениту» так сильно был нужен Даку, в клубе удовлетворили бы любые его «хотелки». Особенно учитывая, что в Казани он зарабатывал мало по сравнению с тем, что ему предложили в Санкт-Петербурге.
Из этого следует, что, вероятно, была какая-то другая веская причина отказа от Даку. Например, травмы Мирлинда. Как сообщал телеграм-канал «Mash на спорте», «после обследования у медиков были серьезные вопросы по его состоянию».
Вот тут уже стоит обратиться к самому «Рубину». Зачем было так рисковать своим ценнейшим активом, выпуская его на поле «на уколах»? О проблемах Даку со здоровьем несколько раз публично говорил сам главный тренер казанцев Рашид Рахимов. И это при том, что «Рубин» по ходу прошлого сезона ни разу не претендовал на место выше седьмого в таблице. Это ведь не условный Джон Кордоба для «Краснодара». «Быки» как раз таки бились за золото, из-за чего и выжимали максимум из футболистов. Зачем «Рубину» было рисковать здоровьем своей главной звезды с потенциальным ценником в 10 млн евро?
Еще в марте во время паузы на сборные Даку должен был быть прооперирован. Из-за повреждений он пропустил игру с «Зенитом» (0:4) и матчи сборной Албании. Но в итоге хирургического вмешательства не случилось – Рашид Рахимов рассказывал, что операцию решили отменить, так как Мирлинд хотел доиграть сезон.
«Мы с ним поговорили и решили, что надо подождать, так как он хочет доиграть сезон. Но я вижу его состояние. Я вижу, как он борется с этой болью. В принципе он не тренируется с командой, физическое состояние у него не оптимальное. Сегодня было несколько эпизодов, которые раньше он бы решил, и всё. Но видно по его движениям, что он в плохих кондициях. Он сам злится на это», – говорил Рахимов.
Ладно, возможно, Даку не осознавал риски. Но почему Рахимов, который так часто уповал на недостаток запаса прочности, безалаберно отнесся к самому дорогому игроку команды? Его продажа как раз принесла бы большие средства на увеличение количество игроков. Возможно, дело в личных амбициях тренера. Для него очень важно было финишировать именно на седьмом месте. Как он говорил в интервью «ТИ-Спорту», стать первым «среди смертных после шести бессмертных».
А действительно ли травма виновата?
Но не факт, что все-таки здоровье Даку стало решающим фактором в срыве переговоров. Например, инсайдер Иван Карпов написал, что Даку вовсе не проходил медосмотр, поскольку еще не договорился по условиям. А по сообщениям различных источников, в Петербурге не хотели вносить деструктив в раздевалку. Поскольку считали, что из-за высокой зарплаты Мирлинда возникнут разногласия с остальными футболистами. Поэтому переговоры вполне могли сорваться из-за финансов.
Есть также и третья возможная причина – политическая. Как рассказывал Рахимов, Раис Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что «сейчас важнее выстраивать команду, а не продавать игроков». А как сообщал Карпов, для Руководителя РТ было в приоритете сохранить Мирлинда в команде. Не исключено, что это могло сыграть свою роль.
Скорее всего, в срыве переговоров нет какой-то одной причины. Это больше похоже на комплекс разных факторов, которые слились воедино.
«Рубин» продаст Даку подешевле или вообще не заработает на нем ничего
Какой бы ни была причина, итог один – «Рубин» потерял деньги. Потому что, кроме «Зенита», 10 миллионов евро вряд ли кто-то заплатит. К примеру, зимой «Локомотив» отказался покупать Мирлинда даже за восемь.
Однако потерять часть денег – это не худший сценарий. Вполне может быть, что Мирлинда вообще не продадут этим летом, а контракт с ним не продлят. Таким образом, в следующем году албанец уйдет свободным агентом – даром. Прецеденты этому уже были. Защитник Илья Самошников не мог долгое время перейти в другой клуб, так как вмешивались травмы. В итоге он бесплатно ушел в «Локомотив» свободным агентом. Хотя тогда это не был «косяк» «Рубина», поскольку его проблемы со здоровьем были хроническими. А не вызваны перегрузками, как сейчас у Даку.
А что насчет самого форварда? Албанец уже настроился уходить этим летом. И такой срыв планов может больно ударить по его мотивации. Поэтому не факт, что в следующем сезоне он будет играть в полную силу, если останется в «Рубине».К тому же не исключено, что он захочет «поберечься» и играть вполсилы. Мол, следующим летом все равно контракт истекает – зачем рисковать здоровьем?
Конечно, «Рубину» в идеале надо продлить контракт с Даку. Но вряд ли казанцы располагают средствами, способными удовлетворить финансовые запросы Мирлинда. Поэтому команде из столицы Татарстана остается надеяться на более-менее выгодное предложение и продавать Даку сейчас, чтобы выручить за него хоть что-то.