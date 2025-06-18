Деньги, политика или амбиции Рахимова: почему сорвалась сделка Даку с «Зенитом»

Стало известно, что переговоры «Зенита» и нападающего Мирлинда Даку по его переходу из «Рубина» в петербургский клуб сорвались. Главной причиной отмечали разногласия по финансовым вопросам. Однако так же в Северной столице отмечали плохое состояние здоровья форварда. В чем причина срыва и что «Рубину» делать дальше – в материале «ТИ-Спорта».





Мирлинд Даку пока останется в «Рубине» и, возможно, с ним даже продлят контракт

Фото: rubin-kazan.ru

Трансфер Даку из «Рубина» в «Зенит» сорвался

Последние дни инфополе пестрило сообщениями о том, что нападающий «Рубина» Мирлинд Даку почти перешел в «Зенит», а о его трансфере вот-вот объявят. Албанец – нападающий топ-уровня по меркам РПЛ, поэтому эти новости вызывали такой ажиотаж.

Но вчера переговоры сорвались. Все началось со слухов о том, что «Зенит» и Даку не согласовали личные условия. Мол, Мирлинд хотел 3 миллиона евро, а ему предложили 2,2 в Северной столице. Также сообщалось, что переход могли забраковать из-за состояния здоровья албанца. Как бы то ни было, агент Даку Харис Факич окончательно подтвердил, что сделка сорвалась. А председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил ТАСС, что трансфера в Петербург точно не будет.

«Даку не перейдет в «Зенит», трансфер сорвался. Мы не согласовали финансовые условия», – сказал Факич «Чемпионату».

Затем в «Рубине» отреагировали на эту информацию, указав, что на летних сборах Даку присоединится к казанцам. На первый взгляд, новость для клуба хорошая. Форвард пока останется в «Рубине», и, возможно, с ним даже продлят контракт. Но на деле это тревожный звоночек.

О проблемах Даку со здоровьем несколько раз публично говорил сам главный тренер казанцев Рашид Рахимов Фото: rubin-kazan.ru

Зачем было рисковать здоровьем Даку, если «Рубин» не бился за медали?

Да, агент Мирлинда сказал, что причиной стали финансы. Но давайте будем честны: если бы «Зениту» так сильно был нужен Даку, в клубе удовлетворили бы любые его «хотелки». Особенно учитывая, что в Казани он зарабатывал мало по сравнению с тем, что ему предложили в Санкт-Петербурге.

Из этого следует, что, вероятно, была какая-то другая веская причина отказа от Даку. Например, травмы Мирлинда. Как сообщал телеграм-канал «Mash на спорте», «после обследования у медиков были серьезные вопросы по его состоянию».

Вот тут уже стоит обратиться к самому «Рубину». Зачем было так рисковать своим ценнейшим активом, выпуская его на поле «на уколах»? О проблемах Даку со здоровьем несколько раз публично говорил сам главный тренер казанцев Рашид Рахимов. И это при том, что «Рубин» по ходу прошлого сезона ни разу не претендовал на место выше седьмого в таблице. Это ведь не условный Джон Кордоба для «Краснодара». «Быки» как раз таки бились за золото, из-за чего и выжимали максимум из футболистов. Зачем «Рубину» было рисковать здоровьем своей главной звезды с потенциальным ценником в 10 млн евро?

Еще в марте во время паузы на сборные Даку должен был быть прооперирован. Из-за повреждений он пропустил игру с «Зенитом» (0:4) и матчи сборной Албании. Но в итоге хирургического вмешательства не случилось – Рашид Рахимов рассказывал, что операцию решили отменить, так как Мирлинд хотел доиграть сезон.

«Мы с ним поговорили и решили, что надо подождать, так как он хочет доиграть сезон. Но я вижу его состояние. Я вижу, как он борется с этой болью. В принципе он не тренируется с командой, физическое состояние у него не оптимальное. Сегодня было несколько эпизодов, которые раньше он бы решил, и всё. Но видно по его движениям, что он в плохих кондициях. Он сам злится на это», – говорил Рахимов.

Ладно, возможно, Даку не осознавал риски. Но почему Рахимов, который так часто уповал на недостаток запаса прочности, безалаберно отнесся к самому дорогому игроку команды? Его продажа как раз принесла бы большие средства на увеличение количество игроков. Возможно, дело в личных амбициях тренера. Для него очень важно было финишировать именно на седьмом месте. Как он говорил в интервью «ТИ-Спорту», стать первым «среди смертных после шести бессмертных».

После обследования у медиков были серьезные вопросы по состоянию Даку Фото: rubin-kazan.ru

А действительно ли травма виновата?

Но не факт, что все-таки здоровье Даку стало решающим фактором в срыве переговоров. Например, инсайдер Иван Карпов написал, что Даку вовсе не проходил медосмотр, поскольку еще не договорился по условиям. А по сообщениям различных источников, в Петербурге не хотели вносить деструктив в раздевалку. Поскольку считали, что из-за высокой зарплаты Мирлинда возникнут разногласия с остальными футболистами. Поэтому переговоры вполне могли сорваться из-за финансов.

Есть также и третья возможная причина – политическая. Как рассказывал Рахимов, Раис Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что «сейчас важнее выстраивать команду, а не продавать игроков». А как сообщал Карпов, для Руководителя РТ было в приоритете сохранить Мирлинда в команде. Не исключено, что это могло сыграть свою роль.

Скорее всего, в срыве переговоров нет какой-то одной причины. Это больше похоже на комплекс разных факторов, которые слились воедино.

Вполне может быть, что Мирлинда вообще не продадут этим летом, а контракт с ним не продлят Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» продаст Даку подешевле или вообще не заработает на нем ничего

Какой бы ни была причина, итог один – «Рубин» потерял деньги. Потому что, кроме «Зенита», 10 миллионов евро вряд ли кто-то заплатит. К примеру, зимой «Локомотив» отказался покупать Мирлинда даже за восемь.

Однако потерять часть денег – это не худший сценарий. Вполне может быть, что Мирлинда вообще не продадут этим летом, а контракт с ним не продлят. Таким образом, в следующем году албанец уйдет свободным агентом – даром. Прецеденты этому уже были. Защитник Илья Самошников не мог долгое время перейти в другой клуб, так как вмешивались травмы. В итоге он бесплатно ушел в «Локомотив» свободным агентом. Хотя тогда это не был «косяк» «Рубина», поскольку его проблемы со здоровьем были хроническими. А не вызваны перегрузками, как сейчас у Даку.

А что насчет самого форварда? Албанец уже настроился уходить этим летом. И такой срыв планов может больно ударить по его мотивации. Поэтому не факт, что в следующем сезоне он будет играть в полную силу, если останется в «Рубине».К тому же не исключено, что он захочет «поберечься» и играть вполсилы. Мол, следующим летом все равно контракт истекает – зачем рисковать здоровьем?

Конечно, «Рубину» в идеале надо продлить контракт с Даку. Но вряд ли казанцы располагают средствами, способными удовлетворить финансовые запросы Мирлинда. Поэтому команде из столицы Татарстана остается надеяться на более-менее выгодное предложение и продавать Даку сейчас, чтобы выручить за него хоть что-то.