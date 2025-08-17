Дайверы встретили доисторическую рыбу, жившую 70 млн лет назад

Утром около берегов Молуккских островов в Индонезии дайверы встретили латимерию – рыбу, которую раньше видели только на древних окаменелостях и которая, по данным ученых, вымерла еще во времена динозавров, примерно 70 млн лет назад. Фото доисторического обитателя опубликованы в журнале Scientific Reports.

Сфотографировали рыбину подводный исследователь Алексис Шапюи и его команда на глубине 145 м.

По словам дайверов, чтобы погрузиться на такую глубину, им пришлось использовать специальные газовые смеси, так как обычный воздух становится опасным в тех местах. Рыбу они заметили на крутом подводном склоне. У нее была пятнистая чешуя и необычные плавники.

«Мы держались на расстоянии, чтобы не спугнуть ее, — рассказал Шапюи. — Латимерия двигалась медленно, почти парила в воде».

Через два дня дайверы вновь увидели ту же рыбу, узнав ее по уникальному узору пятен.

Ученые считают, что эти рыбы являются ближайшими родственниками древних существ, от которых произошли все наземные животные, в том числе и человек. Теперь эксперты надеются понять, как плавники превратились в конечности и как происходила эволюция жизни на Земле.

Сами дайверы выступили за создание охраняемой зоны в местах обитания латимерии.