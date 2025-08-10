Рыбак из США может получить награду за пойманную огромную акулу

Сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) хотят удостоить рыбака из США Эда Лавли награды за трофейную рыбу. Соответствующую заявку сейчас рассматривают, пишет CT Insider.

Отмечается, что мужчина вместе со своим другом поймали лисью акулу, которая весила около 310 кг, а длина рыбы достигала 5,6 метра. С этой рыбиной рыбаку пришлось сражаться почти семь часов. Причем все это время он стоял на лодке, пристегнутый ремнем.

По словам самого Лавли, эта рыбалка стала самой тяжелой в его жизни. Как только акулу поймали, рыбаки прихватили ее двумя гарпунами и привязали к лодке. После чего еще два часа мужчины вели ее к причалу, а потом загрузили в грузовик.

Со слов жены рыбака Синтии, ее поразил вид гигантской акулы. Она отметила, что у них даже сломалась лебедка в гараже, когда они попытались ее поднять.

В итоге Лавли разделал улов и раздал мясо друзьям.

На данный момент, чтобы вручить награду рыбаку, ученые изучают фото акулы, чтобы точно определить вес рыбы-гиганта и подтвердить рекорд.