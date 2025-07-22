В Индии рыбаки заработали более 250 тыс. рублей, поймав огромного сома

Рыбаки из Индии поймали сома весом 100 кг, которого впоследствии выкупила фармацевтическая компания из Западной Бенгалии. За рыбу им заплатили 300 тыс. рупий (272 тыс. рублей), сообщает Prameyanews.

Отмечается, что уникальность рыбы заключалась в ее жире, который богат витаминами A, D и E, а также Омега-3-ненасыщенными жирными кислотами. Именно поэтому внутренности такого сома ценят в традиционной медицине.

По словам самих рыбаков, ранее они ловили сомов весом 30-40 кг.

«Сегодня мы поймали гигантскую рыбу бода, о которой рассказывали наши предки», — рассказали рыбаки.

Сама рыбалка прошла в реке Маханади. Когда рыба попала в сеть, рыбаки даже сначала решили, что случайно поймали крокодила. Только потом они поняли, что им попался огромный сом бода.

В Индии рыбой бода называют вид сома, обитающего в реке Маханади.