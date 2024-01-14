Daily Telegraph: Власти США разозлены на Британию из-за утечки об ударах по Йемену

В Пентагоне вызвала раздражение утечка информации об ударах по Йемену, допущенная Великобританией. Об этом, ссылаясь на источники в американских военных кругах, сообщает

The Daily Telegraph.

Еще в четверг The Times рассказала, что британский Премьер Риши Сунак на экстренном совещании Кабмина объявил о согласии на участие в операции США против хуситов. Эта утечка вызвала недовольство в Пентагоне, так как планировалось, что сведения станут доступны только после возвращения истребителей на базу. В ответ на это в Лондоне подчеркивают, что раскрытие информации никак не повредило ходу операции.

В настоящее время в Великобритании активно занимаются поиском источника, из-за которого информация распространилась в СМИ. Также в Минобороны Соединенного Королевства отрицают негативную реакцию со стороны американских союзников.

США и их союзники начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене в ночь на 12 января. Взрывы раздались в столице страны Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Дхамар и Таиз. В ночь на 13 января был нанесен еще один удар — по информации телеканала Al Arabiya, по радиолокационной станции хуситов, а затем – военно-морской базе в портовом городе Ходейде.