«Дай Бог, чтобы всех троих дождалась»: у жительницы Мамадыша на СВО брат, сын и племянник

«Там гибнут ребята, которые первый раз в руки автомат взяли, я там нужнее»

Майсаре Залиловой 62 года, по образованию она медик – всю жизнь проработала в местной больнице.

«Сейчас я на пенсии и продолжаю помогать людям – делаю массаж и хиджаму. Если просят, могу и бесплатно сделать», – говорит она.

В сентябре 2022 года, когда началась частичная мобилизация, повестка пришла ее племяннику.

«Сейчас ему 36 лет, он сын моей родной сестры. Она скончалась два года назад, через год после нее умер и его отец. Он не женился, детей нет. Он один, поэтому, когда пришла повестка, прятаться не стал – сразу пошел. С тех пор на передовой», – рассказывает она.

Следом за ним ушел и ее сын. Ему 35 лет – он опытный военный. После армии подписал контракт, служил в Росгвардии. Со временем принял решение уволиться, хотел больше времени проводить с семьей. А когда началась СВО, решил вернуться в ряды Вооруженных Сил РФ.

«Сын живет в Санкт-Петербурге, у них с женой двухлетний сын и одиннадцатилетняя дочь. Он служил в ОМОНе по контракту, в военном деле разбирается. Когда началась СВО, он сказал: “Мам, там гибнут молодые, неопытные ребята, которые первый раз в руки автомат взяли, мне их так жалко, я там нужнее”. Мне даже возразить было нечего. Мне иногда говорят: “Что он там забыл?” Но кто-то ведь должен защищать страну, ну а кто, если не мы?» – говорит женщина.

«Мама, пора признаться: я нахожусь на передовой»

О том, что сын на СВО, она узнала только через восемь месяцев.

«Он позвонил и сказал: “Мама, пора признаться: я нахожусь на передовой”. То есть я только в конце марта узнала. Он боялся, что мне станет плохо. Когда он мне это сообщил, у меня словно земля ушла из-под ног. Но пришлось принять и поддержать его», – вспоминает Майсара Залилова.

Ничего о военных буднях сын матери не рассказывает. Новости она в основном узнает от брата. Ему 63 года, и он уже год на передовой, у него трое детей, есть внуки. Он верующий: читает намаз, держит уразу. Недавно он получил ранение, когда их с товарищами атаковал дрон.

«Брат у меня уже в третий раз получил ранение – мне сложно говорить о нем. Он очень хороший человек, даже будучи раненным сам, умудряется помогать товарищам. Сейчас он лежит в госпитале, иногда рассказывает о том, как там обстоят дела на линии фронта. А сын ведь молчит, никогда не жалуется. Иногда звонит мне по видео, я вижу, что он в землянке живет. Как я могу спросить у него: “Улым, тебе там хорошо?” Конечно, я понимаю, что ему не просто», – рассказывает женщина.

«Эта баня – подарок солдатам от Дома культуры»

Как-то раз сын проболтался, что в его батальоне негде помыться. Тогда она решила помочь.

«Я обратилась за помощью в наш Дом культуры, я там вела медицинский кружок и часто пою там на праздниках. Меня там хорошо знают, поэтому, когда я предложила отправить баню на фронт, они очень активно подключились. Нам нужно было больше ста тысяч, и все работники сельского клуба начали собирать деньги. Получается, эта баня – подарок солдатам от Дома культуры», – рассказывает Майсара.

Подключился и руководитель исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ Вадим Никитин – именно муниципалитет взял на себя расходы, связанные с доставкой бани. А Юрий Шакуров, местный пенсионер, помог непосредственно с изготовлением самой бани. Это уже двадцатая по счету мобильная баня, которую он делает для наших бойцов.

«Я так удивилась: я ведь никого не просила о помощи»

Когда баня была готова к отправке, женщина собрала веники, чтобы бойцы могли с удовольствием париться. О ее планах узнали соседи, они тоже не остались в стороне.

«Я так удивилась: я ведь никого не просила о помощи. Люди стали нести шампуни, гели для душа, мочалки. Как же это было приятно! Баню ведь пустой не отправишь!» – считает мама бойца.

Для матери сделать такой подарок сыну – большая радость. Тем не менее ее душа всегда болит за родных, которые находятся на передовой в постоянной опасности. К тому же связь с ними есть не всегда

«Попробуйте пожить целую неделю в неведении. Но кому-то и сложнее бывает, иногда слышу такие истории, что от человека вестей нет, а мать все равно надеется, вдруг приедет. Дай Бог, чтобы я всех троих дождалась. Аминь. Дай Бог, чтобы мы с вами в скором времени созвонились и я сказала: “Они все вернулись!” Надеюсь, на наших глазах будут только слезы радости», – заключила она.

Фотографии предоставлены Майсарой Залиловой