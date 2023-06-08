Волонтер из Мамадыша начал делать мобильные бани для военнослужащих

фото Ландыш Бабаниязовой

Житель Мамадыша, волонтер Юрий Шакуров, начал собирать мобильные бани для отправки военнослужащим в зону проведения специальной военной операции (СВО). Сейчас для отправки бойцам готовы уже два самодельных моечных помещения, изготовленных на основе автомобильных прицепов.

Рассуждая о своем начинании, Юрий Шакуров отмечает, что перенести жаркое лето тяжело любому человеку, а особенно – военным, которые защищают свою страну. По этой причине мастер уверен, что его бани будут пользоваться у бойцов большим спросом.

Главные составляющие бани – печка и скамейка, на которой могут одновременно уместиться до пяти взрослых мужчин. Баня будет топиться с улицы, а изнутри Шакуров обошьет ее вагонкой и утеплителем, чтобы была возможность использовать конструкцию и в холодное время года.

Реализовать идею волонтеру помог глава Мамадышского района Анатолий Иванов и один из депутатов местного отделения «Единой России»», который и привез первые два прицепа для основы бань. После этого к выполнению проекта приступила вся семья Шакуровых, к ним присоединились и другие неравнодушные жители – кто мог, помогал сваркой, покупали и привозили профнастил.

Совсем скоро обе бани отправятся в зону СВО. Останавливаться на этом волонтер не собирается – он убежден, что как бойцы опробуют только мобильные конструкции, поступит заказ на новые бани.

«Если скажут сделать 10 таких бань, значит, сделаю 10, даже 15. Хоть все лето буду заниматься этим», – пообещал мастер.

Отметим, что в родном городе Шакурова считают известным общественником, который активно помогает городу. Так, до затеи с изготовлением бань, он участвовал в благоустройстве родников, проводил развлекательные мероприятия для детей.