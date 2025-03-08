Цветы вместо штрафов: как в Челнах поздравили автоледи с 8 Марта

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Ожидали проверки документов, а получили – цветы, комплименты и отличное настроение. В преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД устроили для женщин-водителей настоящий праздник – акцию «Цветы для автоледи».

С раннего утра на дорогах города автоинспекторы останавливали машины, за рулем которых были женщины. Те сразу начинали нервничать: что-то нарушила, превысила скорость или не пропустила пешехода… Но вместо строгой фразы «Ваши документы!» женщин встречали поздравлениями, цветами и добрыми пожеланиями.

«С наступающим праздником! Желаем вам безопасных дорог и всегда хорошего настроения!» – говорили инспекторы ГИБДД.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Растерянность быстро сменялась улыбками. Женщины не могли поверить, что остановка на дороге обернется для них таким приятным сюрпризом.

«Я думала, что-то нарушила! Не ожидала, конечно, очень приятно!» – поделилась впечатлениями одна из автоледи.

Некоторые автолюбительницы признавались, что никогда раньше не получали цветов от инспекторов, а потому такой жест стал для них настоящим подарком к 8 Марта. Особенно трогательной акция стала для женщин старшего возраста.

«Мне уже восьмой десяток лет, и, знаете, я просто не могу передать свои эмоции! Такой неожиданный, но невероятно приятный сюрприз… Огромное спасибо!» – со слезами на глазах сказала пенсионерка, которая тоже получила букет.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Помимо добрых слов, сотрудники Госавтоинспекции не забывали и о главной цели своей работы – напомнить о важности соблюдения Правил дорожного движения. Каждой женщине-водителю инспекторы желали не только отличного праздника, но и безопасных поездок.

Акция «Цветы для автоледи» уже стала доброй традицией для Автограда. Каждый год она проходит по-особенному, даря женщинам-водителям незабываемые эмоции и заряжая весенним настроением.

«Я просто в восторге. Никогда не попадала в такую ситуацию, а тут вдруг остановили, и не за нарушение, а чтобы поздравить. Спасибо огромное! Очень тронуло», – подчеркнула одна из участниц акции.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Слезы радости, искренние улыбки и неожиданные комплименты – такими запомнится этот день для многих автоледи. Ведь на дорогах, где обычно царит строгость и формальность, сегодня было место для теплоты и заботы.

Ранее Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил провести мероприятия к 8 Марта на высоком уровне, о чем сообщал «Татар-информ».