«Для тех, кто делает двор чище»: челнинцы тепло поздравляют дворников

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Совсем скоро наступит праздник весны, красоты и женственности, но женщин в Татарстане уже начали поздравлять. В 39-м комплексе Набережных Челнов жители решили устроить сюрприз и выразить благодарность своим «феям чистоты».

Дворник Надежда Скитихина уже более 23 лет трудится на благо жителей. Она следит за порядком во дворе дома 39/13 и знает каждую его деталь. Несмотря на тяжелый труд, Надежда Адиевна выполняет свою работу с душой.

«Встаем рано, конечно. В 5 часов мы уже выходим на работу, вытаскиваем мусор, затем начинаем убирать территорию. Когда светлеет, идем по подъездам. Летом работы еще больше: кусты стричь, газоны чистить, мусор собирать», – поделилась она.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

За годы работы Надежда Скитихина приучила жителей к порядку, а они стараются помогать ей. «Когда снег идет, некоторые выходят вечером и помогают. И когда трактор чистит дороги, тоже мужики некоторые помогают», – рассказала дворник.

На этот раз жители вышли не с лопатами, а с поздравлениями. Они тепло поблагодарили своих дворников за нелегкий труд и пожелали здоровья.

«Такие вот дворы в порядке держать – это очень тяжелый труд. Спасибо им и низкий поклон», – отметила председатель ТОС «39 комплекс» Мадина Мухаметзянова.

«Работа дворника нелегкая, но стараются девчонки, работают. Приятно выходить в чистый подъезд, когда идешь куда-нибудь. Всегда чисто, гости приходят – тоже отмечают порядок», – поделилась старшая по дому 39/13 Галина Капитова.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Сами дворники говорят, что работа во дворах бодрит лучше любой зарядки, а лучшей наградой для них остаются добрые слова благодарных жильцов.

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