«Чувствую гнев и отвращение»: Папа Римский осудил акцию сожжения Корана в Швеции

Папа Римский Франциск осудил акцию сожжения Корана перед мечетью в Швеции. В интервью Al-Ittihad он заявил, что свобода слова не может являться оправданием для презрения других религий, передает РИА Новости.

«Я чувствую гнев и отвращение к этим действиям. К любой книге, которую люди считают священной, нужно относиться с почтением в знак уважения к верующим, — подчеркнул понтифик. — Свобода выражения никогда не должна использоваться как предлог для презрения других».

В Курбан-байрам на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма с разрешения полиции состоялась акция сожжения Корана. Ее провел 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, хотя прежде ему было отказано в подобной демонстрации. Комментируя ситуацию, Президент Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением. Раис Татарстана, председатель Группы «Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов также осудил акцию.