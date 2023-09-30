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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается туман и низкие ночные температуры
По прогнозу Гидрометцентра РТ, в субботу, 30 сентября, в республике ожидаются значительные суточные перепады температур и туман.
Так, днем в Татарстане воздух прогреется до +15… +20˚, а ночью ожидается от 3 до 8 градусов выше нуля, в связи с чем в темное время суток вероятен туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5 — 10 м/с, без осадков.
Днем в Казани столбики термометров не поднимутся выше +18, северо-западный ветер сменится юго-восточным (5 — 10 м/с), ночью +5… +7˚. Так же возможен туман. Переменная облачность, без осадков.
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