В Татарстане ожидается туман и низкие ночные температуры

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в субботу, 30 сентября, в республике ожидаются значительные суточные перепады температур и туман.

Так, днем в Татарстане воздух прогреется до +15… +20˚, а ночью ожидается от 3 до 8 градусов выше нуля, в связи с чем в темное время суток вероятен туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5 — 10 м/с, без осадков.

Днем в Казани столбики термометров не поднимутся выше +18, северо-западный ветер сменится юго-восточным (5 — 10 м/с), ночью +5… +7˚. Так же возможен туман. Переменная облачность, без осадков.