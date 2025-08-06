«Чтобы знали – мы ждем»: нижнекамцы готовят для СВО вишневое варенье, чай и масксети

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В селе Нижняя Уратьма Нижнекамского района женщины, пенсионеры, сотрудники школы, клуба, сельсовета и почты объединились ради общего дела – помочь солдатам, находящимся в зоне спецоперации.

Жительницы села заготовили 400 банок ароматного вишневого варенья. Для первой партии закупили 5 мешков сахара, а вишню собирали со своих участков – с любовью, заботой и пожеланиями скорейшего возвращения ребят домой. В планах – довести общее количество банок варенья до 1000, а также приступить к заготовке варенья из слив и яблок: урожай в этом году радует.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы в одной школе учились, а теперь вместе собираемся в клубе и помогаем солдатам. Повод, конечно, грустный, но как и весь наш народ, мы стараемся внести свой вклад. Плетем сети, делаем свечи, готовим заготовки. Заготовки делают все женщины у нас», – рассказала сельчанка Лидия Гурьянова.

Работа ведется сразу в нескольких точках: в медресе для солдат готовят токмач, чак-чак и другие сладости. В клубе на постоянной основе плетут маскировочные сети, делают свечи, сухие души. На втором этаже клуба действует импровизированный цех по сбору травяного чая: сушат матрешку, мелиссу и другие душистые растения.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Сейчас мы закатываем сезонные овощи и фрукты. Дети тоже помогают – пишут письма, шьют подушки. Мужчины приносят березовые веники, мед, воск. Чем можем – тем помогаем», – рассказала Юлия Калимуллина, директор Дома культуры.

Жители Уратьмы действительно работают как единая команда. В каждый мешочек трав, каждую банку варенья, в каждую маскировочную сеть они вкладывают тепло души и надежду.

«Я желаю бойцам сил душевных, чтобы они верили в себя. Верили, что их здесь очень любят, ждут. Очень хочется, чтобы наши усилия придавали им сил выдержать все это», – говорит Лидия Гурьянова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой