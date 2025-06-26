«Чтобы заключить контракт, к нам едут из других регионов»: всё о выплатах и льготах в РТ

Новобранца в Татарстане обучат, экипируют всем необходимым и позаботятся о его семье. Какие меры поддержки для участников СВО и их семей действуют в Татарстане, где лучше и быстрее заключить контракт и как попасть в Африканский корпус – об этом рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».





С начала этого года контракт в Татарстане заключили 8 тысяч человек

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«С начала этого года контракт в Татарстане заключили 8 тысяч человек»

О том, каковы требования к кандидатам на военную службу по контракту, а также о том, какие выплаты и льготы действуют сегодня в республике для участников СВО, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Пункт отбора продолжает работу, принимаем на военную службу на СВО. Основные критерии отбора: требуются люди в возрасте от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья», – сообщил начальник пункта отбора на службу по контракту Военного комиссариата РТ Андрей Козлов.

Андрей Козлов отметил, что Татарстан – один из немногих регионов, где дополнительно проводится отбор на службу в Африканском корпусе. При заключении контракта в Татарстане военнослужащий получит в качестве единовременной выплаты 2,1 млн рублей плюс от Минобороны РФ – 400 тысяч рублей. Общая сумма единовременной выплаты – 2,5 млн рублей.

С начала этого года контракт в Татарстане заключили 8 тысяч человек, рассказал Андрей Козлов.

«Больше половины убывших из Татарстана военнослужащих прибывают подписывать контракт из других регионов. Сказалось то, что мы одни из немногих, кто работает с Африканским корпусом, и большая сумма региональной выплаты. По сравнению с прошлым годом чаще всего приходят люди из других регионов, с Востока и с Урала», – рассказал он.

Андрей Козлов: «Дополнительных выплат очень много, в том числе за подбитую вражескую технику и за активные штурмовые наступательные действия» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Денежное довольствие, которое получают бойцы в зоне СВО, составляет от 210 тыс. рублей в месяц в зависимости от должности и воинского звания.

Единовременную выплату получат все, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание в республике на время оформления. Оно занимает не больше дня, обратиться можно в военный комиссариат или в Центр оформления на контрактную службу «Батыр».

Дополнительные выплаты участникам СВО

«Дополнительных выплат очень много, в том числе за подбитую вражескую технику и за активные штурмовые наступательные действия», – добавил начальник пункта отбора на службу по контракту.

Детально эти выплаты выглядят так:

8 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий;

50 тыс. рублей – за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;

100 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий на бронемашинах;

200 тыс. рублей – за уничтожение вертолета;

300 тыс. рублей – за уничтожение пусковой установки HIMARS, «Точка-У»;

500 тыс. рублей – за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger;

1 млн рублей – за захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS.

У заключающего контракт в республике есть возможность выбрать воинскую часть и специальность Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Льготы и гарантии для участников СВО

Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием с учетом пожеланий бойцов СВО.

У заключающего контракт в республике есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта бойцы сразу же получают единовременную выплату, обмундирование, весь комплект необходимых вещей и медикаментов. Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят боевое слаживание.

Помимо прямой финансовой помощи, контрактникам гарантируют множество республиканских и федеральных льгот. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату. Военнослужащие по контракту получают статус ветерана боевых действий с соответствующими льготами, включая ежемесячную доплату к денежному довольствию.

Другие социальные льготы и гарантии для военнослужащих:

военная пенсия (право оформления военной пенсии через 20 лет службы);

страхование жизни и здоровья (бесплатное страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета);

лечение в медицинских учреждениях (бесплатное обследование, реабилитация и санаторно-курортное лечение; 50-процентная скидка от стоимости путевки для членов семьи);

бесплатная психологическая помощь (круглосуточно по телефону (843) 277-00-00 , очно в подразделениях Центра «Доверие» в Казани);

, очно в подразделениях Центра «Доверие» в Казани); отсрочка по платежам за аренду имущества (на срок мобилизации и дополнительно 90 дней, в случае лечения срок может быть продлен);

оплачиваемый отпуск (двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в полгода, а также дополнительный отпуск 15 суток ежегодно);

накопительно-ипотечная система (возможность приобрести жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему через 3 года службы);

кредитные и налоговые каникулы (срок кредитных каникул равен сроку службы плюс 30 дополнительных дней после окончания службы);

возможность получения бесплатного образования в ссузах и вузах;

за ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей в зависимости от степени тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей;

страховая и социальная пенсия по инвалидности (пенсия положена военнослужащим, получившим инвалидность из-за военной травмы, ее размер зависит от группы инвалидности: инвалидам I группы – 14 306,73 руб.; инвалидам II группы – 7 153,33 руб.; инвалидам III группы – 6 080,38 руб.);

ежемесячная денежная выплата Героям Российской Федерации (Герои России и семьи погибших Героев России имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере 89,5 тыс. рублей).

Находящиеся в зоне СВО военнослужащие из Татарстана обеспечиваются всем необходимым. Еженедельно из республики на передовую отправляются гуманитарные конвои, которые везут бойцам продукты, письма родных, транспорт, маскировочные сети, рации и другие необходимые вещи.

Семьи бойцов берут под опеку государства Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выплаты и льготы для семей участников СВО

Семьи бойцов берут под опеку государства. Напомним, какие социальные льготы и гарантии действуют для них сегодня.

Льготы на образование детей (место в детском саду вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже и так далее).

Бюджетные места для обучения детей в вузах (дети раненых и погибших могут поступить без вступительных испытаний).

Бесплатный проезд на транспорте (льгота предоставляется детям от 8 до 17 лет включительно на все виды общественного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро).

Бесплатный отдых для детей в лагерях.

Путевки в организации отдыха (один раз в год предоставляются путевки на лечение по себестоимости семьям с детьми от 7 до 17 лет).

Подарки новорожденным (подарочные комплекты детских принадлежностей всем семьям с новорожденными).

Бесплатная юридическая помощь (правовое консультирование, составление заявлений и других правовых документов). Подробнее – на сайте Министерства юстиции Республики Татарстан.

Кредитные каникулы для участников СВО и их семей. Участники спецоперации и члены их семей могут временно приостановить платежи по кредитам. Это право распространяется на потребительские кредиты и на ипотеку. Отсрочка распространяется и на кредиты, взятые для открытия бизнеса, и действует на весь срок службы плюс 30 дней (в случае гибели военнослужащего или установления инвалидности I группы его кредиты и кредиты членов его семьи будут списаны целиком).

Процедура отбора кандидатов выглядит как многоступенчатый фильтр Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По Африканскому корпусу отбор строже, но в него могут попасть и женщины-медики

«В республике есть четыре пункта, где можно подписать контракт и попасть в Африканский корпус: в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Отбор более строгий, но есть возможность устроиться женщинам с медицинским образованием по индивидуальному согласованию», – рассказал Андрей Козлов.

Требования к кандидатам: гражданство РФ (двойное гражданство не допускается), возраст до 45 лет для рядового и сержантского состава, до 55 лет – для командного состава. В исключительных случаях могут рассматриваться лица старше указанного возраста, исходя из их физической формы и состояния здоровья. В пункте постоянной дислокации зарплата военнослужащих составит от 45 тысяч рублей, а в командировке – от 230 тысяч рублей.

Ранее «Татар-информ» писал о том, кто может попасть в Африканский корпус и как будет проходить их служба. Любой представитель Африканского корпуса – это лицо России на континенте, поэтому отбор в это подразделение более строгий. В Татарстане в него сейчас набирают военнослужащих запаса, имеющих боевой опыт СВО и за рубежом.

Процедура отбора кандидатов выглядит как многоступенчатый фильтр. Сначала кандидаты заполняют анкеты, которые досконально проверяются. У человека не должно быть судимостей. Кандидата проверят на полиграфе, после чего он пройдет углубленное собеседование.

В Африканском корпусе новобранца обеспечат вещевым имуществом, средствами индивидуальной броневой защиты, вооружением и необходимым снаряжением Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Какие гарантии получают военнослужащие Африканского корпуса?

При подписании военного контракта в Африканский корпус гарантируются:

выплаты в иностранной валюте во время пребывания за границей;

медицинское обеспечение и все социальные льготы, предусмотренные военнослужащим МО РФ;

военная ипотека (при переводе все накопления сохраняются);

все надбавки при переводе также сохраняются, осуществляются все выплаты и надбавки, предусмотренные приказом министра обороны РФ №727 «Об определении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации».

Помимо этого, в Африканском корпусе новобранца обеспечат вещевым имуществом, средствами индивидуальной броневой защиты, вооружением и необходимым снаряжением. Минимальный срок контракта начинается от одного года, контракт во время проведения СВО не прерывается.

Новобранцу гарантируют подготовку к выполнению задач, она займет в среднем 45 суток под руководством инструкторов. Обучать по специальностям будут в учебных центрах МО РФ.

Для участников СВО и их семей реализована возможность приостановления исполнительных производств, находящихся на принудительном исполнении в ФССП на момент заключения контракта Фото: © «Татар-информ»

«С начала СВО в Татарстане прекратили 56 тыс. исполнительных производств на 3,5 млрд рублей»

Первый заместитель главного судебного пристава РТ Альберт Ибятуллин напомнил, что для участников СВО и их семей реализована возможность приостановления исполнительных производств, находящихся на принудительном исполнении в ФССП на момент заключения контракта.

«Данные исполнительные производства приостанавливаются по всем категориям исполнительных производств до истечения основания для их приостановления. Исключениями являются производства по алиментам – отец не освобождается от их уплаты, а также производства по ущербу, причиненному преступлениями, и уголовные штрафы, связанные с коррупцией», – отметил он.

Альберт Ибятуллин разъяснил также положения нового закона, который вступил в силу 1 декабря прошлого года. Он позволяет списать долги по кредитам некоторым участникам СВО и их супругам.

«Должники, заключившие контракт с 1 декабря 2024 года и имеющие непогашенные задолженности по кредитным обязательствам до 1 декабря 2024 года, могут освободиться от задолженности через прекращение исполнительного производства. То же самое могут сделать близкие участников СВО», – сказал он.

Альберт Ибятуллин: «Для списания долгов необходимо, чтобы производство было на исполнении в службе судебных приставов, а решение суда по нему вступило в законную силу до 1 декабря прошлого года» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Для списания долгов необходимо, чтобы производство было на исполнении в службе судебных приставов, а решение суда по нему вступило в законную силу до 1 декабря прошлого года. При этом контракт на службу в ВС РФ должен быть заключен после 1 декабря. Будущий боец уведомляет пристава-исполнителя, пишет заявление о прекращении исполнительных производств, прикладывает к нему сам контракт, справку из военкомата с соответствующими сведениями и паспорт.

С начала СВО, по словам Ибятуллина, в Татарстане приостановлено около 56 тысяч исполнительных производств участников СВО на общую сумму более 3,5 млрд рублей. А с начала этого года приостановили 20 тысяч исполнительных производств на сумму 1,2 млрд рублей.

«Министерство труда продолжает работу по мерам поддержки участников СВО и их семей»

«С первых дней СВО в Татарстане по решению Раиса Рустама Минниханова был введен целый ряд мер поддержки для участников СВО и их семей. Наше министерство продолжает предоставление единовременных выплат при заключении контракта», – рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

Она отметила, что в Татарстане действует комплекс мер оказания помощи участникам СВО и членам их семей:

гражданам, проходящим военную службу по контракту в батальонах «Алга», «Тимер» и «Батыр», предоставляется единовременная денежная выплата в размере 360 тысяч рублей;

гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 305 тысяч рублей;

на каждого не достигшего 18 лет ребенка гражданина из семей отдельных категорий военнослужащих и граждан, участвующих или участвовавших в СВО, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 20 тыс. рублей. Наталья Бутаева отметила, что с начала спецоперации выплаты были выданы на более чем 23 тысячи детей;

предоставляется субсидия на возмещение затрат, связанных с проведением газа внутри границ участка домовладения и приобретением внутридомового газового оборудования, в размере произведенных затрат, но не более 100 тыс. рублей на одно домовладение. С 2023 года этой услугой в Татарстане воспользовались 86 человек.

Наталья Бутаева рассказала о дополнительных мерах поддержки членам семей участников СВО и семьям погибших на СВО Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Также Наталья Бутаева рассказала о дополнительных мерах поддержки членам семей участников СВО и семьям погибших на СВО.

«С начала СВО по сегодняшний день семьям с новорожденными детьми выдано больше тысячи подарочных комплектов детских принадлежностей без учета среднедушевого дохода. Членам семей участников СВО из числа пенсионеров и граждан, достигших возраста 60 и 55 лет, предоставляется первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение. С 2022 года эту услугу получили 277 человек», – рассказала она.

При этом пожилым членам семей участников СВО и инвалидам I и II групп социальные услуги на дому предоставляются бесплатно. Также, по словам замминистра, семьи участников СВО получают:

преимущественное право при приеме на социальное обслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты, предназначенные для граждан, имеющих психические расстройства, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями;

членам семьи из числа детей-инвалидов предоставляется преимущественное право при приеме на социальное обслуживание в реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями;

бесплатное одноразовое горячее питание членам семьи из числа студентов, обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях РТ;

бесплатное двухразовое горячее питание школьникам в государственных образовательных организациях РТ;

семьям с детьми от 7 до 17 лет включительно, постоянно проживающим на территории РТ, предоставляется первоочередное право при обеспечении путевками в организации отдыха;

членам семьи из числа детей до 18 лет и одному родителю (законному представителю), постоянно проживающим в РТ, предоставляется право бесплатного посещения мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры РТ;

предоставление единовременной денежной выплаты в размере 2 млн рублей членам семей граждан, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции.

Социальные реабилитационные услуги предоставляются в рамках курсовой реабилитации – 15 дней Фото: © «Татар-информ»

Социальная реабилитация

В Татарстане, по словам Натальи Бутаевой, услуги по социальной реабилитации предоставляются в пяти центрах реабилитации инвалидов, Центре социальной реабилитации слепых и слабовидящих и пяти социально-реабилитационных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения: в Аксубаевском, Балтасинском, Мамадышском, Нижнекамском и Сармановском районах.

«Социальные реабилитационные услуги предоставляются в рамках курсовой реабилитации – 15 дней. На базе Республиканского центра социальной реабилитации инвалидов «Идель» Зеленодольска созданы условия для проведения реабилитации инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Периодичность предоставления социальных услуг – два раза в год по 90 дней», – рассказала Бутаева.

Она отметила, что в июне в Казани на базе Центра реабилитации инвалидов «Восхождение» открылось стационарное отделение для участников СВО с инвалидностью на 40 койко-мест.

«За 2024 и 2025 годы социальные услуги в центрах реабилитации инвалидов и социально-реабилитационных отделениях получили 88 участников СВО с инвалидностью», – дополнила заместитель министра.

Органы службы занятости проводят индивидуальную работу по трудоустройству участников СВО в зависимости от жизненной ситуации каждого из них Фото: © «Татар-информ»

Трудоустройство и переобучение участников СВО

Органы службы занятости проводят индивидуальную работу по трудоустройству участников СВО в зависимости от жизненной ситуации каждого из них.

«По возвращении участников СВО служба занятости проводит их анкетирование для того, чтобы узнать, какая у них есть потребность в трудоустройстве и в профессиональном обучении. При обращении в центр занятости населения специалисты службы составляют для вернувшегося участника СВО индивидуальный план услуг и сервисов с учетом состояния здоровья, опыта работы, имеющейся специальности и сложившейся жизненной ситуации», – уточнила Бутаева.

Всего в Татарстане с 2022 года в органы службы занятости за помощью в поиске работы обратились 177 участников СВО и 156 членов их семей. Стоит отметить, что получать дополнительное образование и переучиваться решили 42 человека, из которых 23 – участники СВО.

Наталья Бутаева отметила также, что отдельные работодатели готовы создавать особые условия для участников СВО, в том числе закреплять за ними наставников, создавать условия на рабочем месте для тех, у кого есть инвалидность.