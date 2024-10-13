«Чтобы вернулись живыми, здоровыми»: в детсаду Кукмора собирают помощь для СВО

Фото предоставлено Адилей Шакировой

В Кукморе продолжается сбор помощи для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Образовательные учреждения также активно участвуют в этой работе. Сотрудники и родители воспитанников детского сада «Радуга» уже не первый раз собирают необходимые средства для военных.

«Активно присоединяемся ко всем акциям, которые организуются по сбору гуманитарной помощи. Наши родители активно нас поддерживают. Помогают, принимают участие активно в этой акции», — рассказала старший воспитатель детсада №6 «Радуга» Земфира Ямалова.

Гульназ Минемуллина — мать троих детей. Ее младшая дочка сейчас посещает этот детский сад. Многодетная мама говорит, что участвует в сборах помощи, которые проходят как в школе, так и в садике.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

«С родителями решили в этот раз собрать деньги. Но также еще и принесли продукты питания и одежду. Хотим, чтобы наши солдаты поскорее вернулись домой с победой, живыми и невредимыми», — заявила мама воспитанницы Гульназ Минемуллина.

Собранная в детских садах и школах помощь отправляется в Управление образования. Затем она передается в пункт сбора.

«И в дальнейшем будем продолжать вот эту гуманитарную помощь. От них мы получаем, что им надо, список, заявку мы получаем. Все школы, учителя, дети сегодня готовы. Мы всегда переживаем, чтобы они вернулись живыми, здоровыми», — подчеркнул начальник Управления образования Ильфат Ахмадуллин.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

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