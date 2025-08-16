Чтобы вернулись с Победой: женщины Новошешминского района помогают фронту

В селе Горшково Новошешминского района продолжается важная миссия: местные «серебряные волонтеры» ежедневно плетут маскировочные сети для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Каждая сеть — это дополнительная защита и шанс на спасение жизни солдат.

«Пусть наши сети сохраняют жизни нашим защитникам. Ждём их домой живыми, здоровыми и с Победой!» — говорит участница инициативы Надежда Панфилова.

Волонтеры признаются: для них это не просто ремесло, а способ передать тепло своих сердец тем, кто сейчас на передовой.

Тем временем в Зиреклинском сельском поселении жительницы села собрались в здании местного лицея, чтобы приготовить особые гостинцы для земляков-защитников — традиционную домашнюю лапшу.

«Желаем нашим бойцам как можно скорее благополучно вернуться в родные края. Пусть гостинцы с родной земли согреют их и порадуют», — говорит Гульшат Габутдинова.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.