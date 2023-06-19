Для спасения краснокнижных ирисов в Казани проведут операцию «Касатик»

Редкое и красиво цветущее растение – ирис Сибирский – находится под угрозой исчезновения на одном из островов реки Казанки. К такому выводу пришли члены Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) по итогам проведенного этим летом учета краснокнижных растений на территории Русско-Немецкой Швейцарии в Казани.

«Для нас было важно провести учет растений на отдаленных территориях. Остров, который прилегает к парку Спортивный, входит в охранную зону особо охраняемой природной территории Русско-Немецкая Швейцария, поэтому на нем учет также проводился. Работали с утра и до вечера на протяжении двух дней», – сообщил «Татар-информу» экоактивист, член совета ВООП Тимур Ескараев.

Проводить учет краснокнижных растений взрослым помогали школьники, члены кружка «Наука на ладони» при КНИТУ. Они нашли на острове сразу две проблемы.

«Во-первых, там произрастает дикий шиповник, который, к сожалению, угнетает ирис Сибирский. Он находится под угрозой исчезновения. На острове есть краснокнижные растения, выросшие естественным путем, и посаженные нами. Предстоит выполнить работы по переселению этих ирисов подальше от шиповника», – пояснил Ескараев.

Во-вторых, из-за колебаний уровней воды в Куйбышевском водохранилище в период длительной засухи ирис может сильно пострадать этим летом. Дело в том, что он растет на прибрежных участках. Поэтому казанские экоактивисты вновь планируют провести операцию «Касатик».

«Аналогичная операция проводилась в прошлом и позапрошлом годах на Лебяжьем. Мы тогда пересаживали ирис с засохших территорий, откуда ушли грунтовые воды. Пока популяция в нормальном состоянии», – отметил Тимур Ескараев.

Ирис Сибирский, который также называют касатиком, находится под угрозой исчезновения в Татарстане. По итогам прошлогоднего учета осталось лишь 130 кустов. Растение занесено в Красную книгу РТ. В регионе есть несколько мест его произрастания. В Казани единичные экземпляры встречаются у Лебяжьих озер, в Раифе, по берегам небольших рек. На Казанке касатик встречается довольно большими группами, и это наиболее ценные участки. К примеру, на острове напротив Дворца водных видов спорта, на участке под Торфяным поселком.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к восстановлению популяции краснокнижного ириса Сибирского приступят в июне представители регионального отделения Всероссийского общества охраны природы. Активисты высадят грядки в казанском питомнике редких травянистых растений в казанском поселке Торфяном. Ирис способствует укреплению берегов и выступает фильтром для восстановления экосистемы.