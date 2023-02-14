«Чтобы Пушкин звучал в головах»: ТЮЗ создал пластическую балладу «Людмила и Руслан»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанском ТЮЗе в минувшие выходные состоялась премьера пластической мистико-баллады «Людмила и Руслан», созданной главным режиссером театра Радионом Букаевым, конечно же, по произведению Пушкина «Руслан и Людмила», но в исключительно авторском видении.

Говоря просто, в сюжете все наоборот – пропадает не Людмила, а Руслан, и не Руслан, а Людмила отправляется на поиски своей второй половины, преодолевая множество трудностей на пути. Но постановка Букаева – организм гораздо более сложный, чем просто сценический ход обмена персонажей своими сказочными ролями. Спектакль – самостоятельное произведение, для восприятия которого, с одной стороны, необходимо знание поэмы-исходника Пушкина, с другой – понимание и прочувствование русской культуры, считывание множества бессловесных символов. Возрастное ограничение постановки, напомним, 12+.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Персонажи в спектакле Букаева взаимодействуют не произнося ни слова, но зритель при этом имеет возможность остро ощутить в представленном на сцене такие столпы русской ментальности, как «своя рубаха ближе к телу», «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет»… При этом постановку можно назвать мистическим русским театральным хоррором, поставленным в жанре современного балета. Специально к спектаклю была написана музыка, создающая эффект нахождения внутри не спектакля, но фильма о монстрах, страхах и призраках. Единственные слова в постановке произносят с подачи Руслана, открывающего спектакль, сами зрители – продолжают начатое им декламирование «У Лукомья дуб зеленый…», а еще в записи самих актрис постановки в начале и конце спектакля звучат две стилизованные под народные песни.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мне кажется, что когда пропадает любимый мужчина, слов не нужно. Это спектакль про силу всепобеждающей любви, которая все стерпит и все преодолеет. Всепобеждающая любовь вневременная. Это очень важно. И мы, как театр режиссерский, пытаемся блюсти традиции, ставя спектакли с интерпретированными темами, не как это написано. У нас есть примеры за последние 60 лет нашего театра, не буду перечислять фамилии. Дофантазируйте, в этом и есть главный посыл — можете обратиться к книге. Наш театр — это не каждую секунду все понятно. Мы должны были поставить, прежде всего, размышление, не тему. Надо сказать, что сам Пушкин изначально думал назвать эту поэму „Людмила и Руслан“. И вообще женская тема пропитана его творчеством. Еще одна задача — мне бы хотелось, чтобы Пушкин звучал в головах. Кто-нибудь знает, чем на самом деле заканчивается „Руслан и Людмила“? Прочтите. Может быть, это одна из задач — обратитесь к первоисточнику», — сказал после премьеры Радион Букаев.

Он подчеркнул, что столь красивую и гармоничную задаче режиссерской версии музыку для спектакля создал композитор Альфит Фархадшин, хореографию активно, уже с августа, драматическим актерам Казанского ТЮЗа помогали освоить супруги-хореографы, номинанты на «Золотую маску» – Марсель и Мария Нуриевы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В нашей труппе много очень хороших молодых артисток, мне хотелось собрать их всех. И не было задачи сделать из них танцоров, это все-таки драматическая пластика, синтез. Мне важнее, какую историю они играют. Это пластическая баллада. Да, актерам было сложно. Но современный актер обязан обладать многофункциональностью – он должен уметь многое. Он должен уметь петь (и, кстати, вы сегодня слышали, записанные, правда, голоса, наших актрис, именно тех, которые были на сцене), он должен уметь двигаться, он должен уметь говорить. Мне стало интересно, а если я их лишу вербальности, смогут ли они выразить в пластике, в мимике ту историю, которую мы с ними сочиним. Дальше судить и интерпретировать вам», – подчеркнул Радион Букаев.

Сами хореографы работу над постановкой «Людмила и Руслан» тоже считают особенной – это первый спектакль на русском языке, поставленный не с элементами хореографии, для которой они стали постановщиками, а полноценная постановка, для которой их хореография ведущая и основная форма выражения сюжета.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С эмоциями мы работали, это знакомо нам в нашей работе постановщиков. Но мы никогда не прорабатывали так подробно психологию. Это зерно актерского мастерства всегда отстает в современной хореографии, поскольку редко встречаются балеты, имеющие нарративную историю, но и там не всегда она бывает востребована. Здесь мы работали с очень четкой историей и для нас было новостью, с какой подробностью изучают психологизм персонажа драматические актеры», – пояснила специально для «Татар-информ» Мария Нуриева.

Еще один режиссерский ход в спектакле, который одновременно увеличивает площадь действия и, соответственно, созерцания, а также делает происходящее на сцене кратно более динамичным, – работа актеров буквально на двух высотах – этажах декораций. Такой же подход, к слову, был использован в предновогодней премьере ТЮЗа – мюзикле по сказкам Тукая «Книга силы».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мне показалось, что наш репертуар для людей до 21 года требует улучшения. У нас такое пространство, что мы не можем работать вглубь, у нас нет правого кармана, у нас есть только левый карман. Очень много спектаклей по картинке, наверное, могли бы быть лучше. Не все, но мне бы хотелось, чтобы была яркость, поэтому мы идем наверх, в том числе. Пытаемся идти разными путями. Плюс мы не такой богатый театр, стараемся чем можем удивлять, помимо того, что мы иногда интерпретируем в связи с нашими традициями, и классику в том числе», – резюмировал Радион Букаев.

Следующие показы спектакля «Людмила и Руслан» состоятся уже в марте – 10-го и 27-го числа. В дальнейшем в афише он планируется к показу также около двух раз в месяц. Постановка, подчеркивают в театре, приурочена к Году национальных культур и традиций в Республике Татарстан и реализована благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины».