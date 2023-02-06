Хор со стихами Пушкина и костюмы а-ля подиум: ТЮЗ покажет премьеру «Людмилы и Руслана»

Казанский ТЮЗ 10 и 11 февраля представит первую премьеру года – пластический спектакль «Людмила и Руслан» по узнаваемому произведению Александра Пушкина, но в режиссерской версии Радиона Букаева с изчезновением Руслана, а не Людмилы. Обращает на себя внимание, что возрастное ограничение постановки 12+.

«Радион Букаев хотел бы, чтобы спектакль посмотрели школьники, которые проходят поэму “Руслан и Людмила” в 5-6-м классе, но не воспринимали бы ее как иллюстрацию произведения, а возможность диалога с ним. Кроме того, мы надеемся своей интерпретацией пробудить интерес к поэме и творчеству Александра Сергеевича Пушкина», – пояснили «Татар-информу» возрастную маркировку премьеры в пресс-службе Казанского ТЮЗа.

Сам главный режиссер театра Радион Букаев, также выступивший режиссером постановки, новым спектаклем ведет диалог с творчеством Пушкина, рассказывая о женской силе, прощении, единении и любви с помощью художественного оформления и музыки.

Пластику актеров в спектакле ставили известные казанские хореографы Марсель и Мария Нуриевы, костюмы разработала Надежда Иванова, музыку написал композитор Альфит Фархадшин, вокалом с актерами занималась заслуженная артистка РТ Гузель Шакирзянова. Свет в спектакле создал художник по свету Сергей Гаевой.

«Можно сказать, что сюжет привычного нам произведения Пушкина осовременен, хотя время там не главное, скорее, это вневременной спектакль. Костюмы выполнены с элементами русского народного стиля, но их вполне можно представить как на современном человеке, так на модных подиумах. В спектакле будут звучать стихи Пушкина в исполнении хора артисток в качестве музыкального сопровождения, но это все же не мюзикл. А по пластике это синтез современной хореографии, сценодвижения и элементов народных танцев», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Казанского ТЮЗа.

После двух премьерных показов 10 и 11 февраля спектакль «Людмила и Руслан» можно будет увидеть уже только в марте – 10-го и 27-го числа. В дальнейшем в афише он планируется к показу также около двух раз в месяц. Постановка, подчеркивают в театре, приурочена к Году национальных культур и традиций в Республике Татарстан и реализована благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины».

Накануне премьеры, 9 февраля, в Казанском ТЮЗе пройдет лекция профессора КФУ, доктора филологических наук Алексея Пашкурова «Игра в поэме А.С. Пушкина “Руслан и Людмила”» c презентацией новой магистерской программы КФУ «Литературное мастерство», посетить которую можно будет по «Пушкинской карте».