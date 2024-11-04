«Чтобы обеспечить всем необходимым»: заинцы плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

В Заинском районе ведется активная волонтерская работа в поддержку наших военнослужащих. Местные жители вносят свой посильный вклад в общее дело. В доме культуры деревни Куш-Елга оживленно. Каждый день с раннего утра и до поздней ночи двери клуба открыты для тех, кто хочет внести свой вклад в победу.

На деревянной конструкции очередная маскировочная сеть — 25-я по счету. Именно столько сплели сельчане с начала своей волонтерской деятельности. Плетут в две смены: утром и вечером. На изготовление одной сети уходит 2 дня.

«У нас цель одна, чтобы победа поскорее наступила, чтобы наши дети вернулись живыми и здоровыми», — говорит волонтер Альфия Миннегулова.

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

Тепло сердец и домашнего очага жители деревни вкладывают и в посылки. Собирают необходимые вещи, пишут письма. В конце письма прописывают номер телефона с надеждой на обратную связь.

«Обратную связь мы получили. Нашу сеть доставили парню из Шикмамаево. Нам была очень приятна обратная связь», — отметила активистка Гузель Гильфанова.

Одно из любимых занятий Ралии Ахмадуллиной — вязание. С началом специальной военной операции начала вязать не только для себя. Спицы и нитки берет в руки при любом удобном случае. Умелыми руками мастерицы связано более 100 пар теплых носочков.

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

«Я тоже присоединилась, они вяжут сети, а я — носки», — говорит Ралия Ахмадуллина.

Жители деревни Куш-Елга верят, что их маленький вклад обязательно поможет приблизить Победу.

«Пока наши бойцы сражаются на передовой, мы будем трудиться, чтобы обеспечить их всем необходимым», — говорят волонтеры.

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

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