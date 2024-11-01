«Чтобы гордились»: и.о. главы Тукаевского района и боец СВО вручили паспорта гражданам РФ

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня 14-летним жителям Тукаевского района Татарстана вручили паспорта в администрации муниципалитета. Мероприятие прошло в торжественной обстановке в рамках акции «Мы — граждане России». Поздравить ребят пришли исполняющий обязанности главы района Рустем Закиров, военнослужащий с позывным Темпо, родные и близкие школьников.

Семен Иванов — ученик 8-го класса кадетской школы имени Героя Советского Союза Никиты Кайманова. Юноше 14 лет. «Пришел с хорошим настроением. Это для меня очень важное событие. Сегодня получаю паспорт», — сказал он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Сегодня мой средний сын получает паспорт. В том году мы уже получали со старшим, но это была не такая торжественная обстановка. Мне очень приятно, что так празднично вручают паспорта детям. Вот мы пригласили друзей, заказали торт, будем отмечать сегодня такой праздник», — рассказала мама Семена Мария Иванова.

Отмечают этот праздник еще десять ребят. Для них этот день также оказался не менее волнующим. «У меня есть чуть-чуть волнения, потому что я получаю свой первый документ», — заметил Альберт Токарев.

«Радость за сына, что первый документ, большой документ, главный документ у каждого человека. Тоже очень приятно, конечно. Позвонили, пригласили, не отказались, с работы отпросились ради этого», — сказал папа Альберта Владислав Токарев.

Поздравить ребят с этим событием пришел исполняющий обязанности главы Тукаевского района. Рустем Закиров отметил, что нынешним детям повезло чуть больше, чем ему и его сверстникам.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Нам выдавался паспорт с 16 лет. В связи с тем, что внесены изменения в законодательстве, вы уже получаете свои паспорта в 14 лет. Что это вам дает? Конечно же, вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации со своим первым государственным документом», — пояснил и. о. главы Тукаевского района.

Разделил радость вместе с ребятами и участник специальной военной операции с позывным Темпо. Боец служит в именном республиканском батальоне «Алга» с 2022 года. Сейчас он находится в отпуске по ранению.

«Радость их разделяю. Героем себя не считаю. Все-таки война еще идет. Да, событие, конечно, большое. И для меня очень приятно, что пригласили. Ребятам я желаю, чтобы гордились полученными паспортами», — заявил военнослужащий.

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