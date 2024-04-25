«Чтобы дух творчества приносил пользу и радость»: «Хазинэ» распахнула «ORMAN. TÜRK»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась вторая выставка проекта «Урман» – «ORMAN. TÜRK». Интерактивный проект продолжает исследовать народные татарские образы и символы и в этом году приурочен также к Году семьи.

Если первая выставка проекта «Урман» проходила в VR-зале Галереи современного искусства, то нынешняя занимает пространство по соседству с выставкой «Встреча. Николай Фешин. Степан Эрьзя» в подразделении Музея ИЗО Татарстана в Казанском Кремле.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Хоть выставка и небольшая, всего один зал, но она объединила работы из дерева и кожи, графику и керамику, живопись художников нескольких поколений. Встречает посетителей прямо на афише-стенде лесной дух Сакчы (пер. с тат. – «Страж»), разумеется, вытесанный из дерева.

В символической церемонии открытия проекта приняли участие дети с танцевально-музыкальными номерами. Детская театральная студия «Апуш» представила перформанс «Су анасы» (пер. с тат. – «Водяная»), напомнив первым зрителям выставки о персонажах сказки Тукая с таким названием и ее поучительном сюжете.

Один из экспонатов выставки – большой ковер, который стал центральным объектом в зале, – создала Альфия Саргин.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Этот проект соединяет традиционные и современные технологии. В контенте выставки заложен текст на трех языках – татарском, русском и английском (с расчетом на посетителей форума БРИКС в Казани – прим. Т-и). Всё это – часть масштабного проекта “Урман“. Его команда постоянно ищет разные новые средства коммуникации с художниками, со зрителями. Я верю, что есть дух искусства, творчества. И хотела бы, чтобы он всегда присутствовал в музее, в Казанском Кремле, в «Хазинэ» и помогал всем людям приносить пользу и радость в этом мире», – сказала на вернисаже Альфия Саргин.

Посетители выставки смогут увидеть произведения Надира Альмеева, Эрота Зарипова, Анатолия Пашина, Баки Урманче, Ахсана Фатхутдинова, Галины Анютиной, Наили Кумысниковой, Альфии Замиловой, Нины Кузьминых, Рады Нигматуллиной, Кадима Замитова, Науфаля Адылова и т.д. Со страниц книги татарских сказок сошел узнаваемый «Батыр» Файзрахмана Аминова. Издание с его иллюстрациями сразу вспомнят посетители выставки старшего возраста.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Проект не исторический, как ранее подчеркивала в беседе с корреспондентом «Татар-информа» куратор проекта, ученый секретарь Музея ИЗО Татарстана Гульнара Мансурова. Скорее ассоциативный для каждого художника.

Выставку «ORMAN. TÜRK» можно будет посетить в галерее «Хазинэ» до 28 июля. И с большой вероятностью, даже после, поскольку она, предположительно, может быть продлена.

В интерьерах выставки будут проводиться игры специальной детской программы, программа для подростков. Они будут интерактивными, то есть предполагают взаимодействие с экспонатами для погружения в культуру тюркских народов. По указу Президента России Владимира Путина 2024 год, напомним, объявлен Годом семьи.