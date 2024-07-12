«Чтобы дети жили в мире»: боец-контрактник о том, почему встал на защиту Родины

Житель Мензелинска Юрий в конце ноября 2023 года заключил контракт с Министерством обороны РФ и встал на защиту Родины. Он ушел на СВО вслед за старшим братом, который отправился служить на год раньше.

Дома Юрия ждут супруга Венера и двое маленьких сыновей. О своем решении пойти на передовую родным он рассказал, когда уже подписал контракт. По словам жены, вначале она не поверила, а затем, когда все подтвердилось, испытала шок.

«Первой моей мыслью было, как я справлюсь одна с двумя детьми. Мы все дела делали вместе. Мой муж — это моя опора и поддержка во всем, он очень надежный. Даже в детский сад за детьми ходили вместе. Вначале было тяжело морально, очень сильно не хватало его. Дети тоже сильно скучали, но мысли только о хорошем», — поделилась супруга.

Старшему сыну Олегу пять лет, младшему Глебу — два с половиной года. Венера говорит, что Олег понимает, что папа на СВО, и очень гордится им, каждый день рисует для него рисунки. Их он хочет подарить, когда папа приедет домой в отпуск.

«Да, слов нет, одной без мужского плеча очень тяжело. Но понимаю, что Юрию тяжелее во много раз. Если он подолгу не выходит на связь, очень переживаю за него. Конечно, нам его не хватает, скучаем по нему, да и дети постоянно спрашивают о папе», — продолжает супруга военнослужащего.

Юрий родом из Санкт-Петербурга, работал на заводе в Набережных Челнах. Год назад вместе с семьей переехал в Мензелинск, на родину супруги.

«Я хочу, чтобы дети жили в мире», — сказал Юрий, обнимая жену и детей, когда уходил на специальную военную операцию.

Сейчас он выполняет задачи на Херсонском направлении, служит в штурмовой группе. В коротких телефонных разговорах с женой о службе не говорит, но обещает вернуться домой с победой. Да и Венера ничего лишнего не спрашивает. Для нее самое главное, чтобы он был живым и здоровым.

«Я знаю, что он рискуют своей жизнью. Мы с радостью и нетерпением ждем каждой весточки от него. И его скорейшего возвращения домой. Я уважаю выбор супруга и горжусь им», — говорит она.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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