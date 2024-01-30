Принес ли пользу Ленин и сколько стоит человеческая жизнь: тренды аналитики января

Ленина в России все еще не забыли

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ленин и пустота: россияне за его захоронение, но когда-нибудь потом

100-летие со дня смерти вождя мирового пролетариата и создателя советского государства Владимира Ленина, кстати, не чужого человека для Казани и Татарстана, спровоцировало ВЦИОМ на очередной опрос об отношении россиян к «одному из самых влиятельных и противоречивых политических лидеров XX века».

«Даже спустя век после ухода из жизни его имя и наследие остаются предметом ожесточенных дискуссий. Одни видят в нем великого революционера и строителя справедливого общества, другие – кровавого тирана и узурпатора», – отметили в центре. И попали в точку.

Что удивляет? Во-первых, оказалось, что Ленина в России все еще не забыли – он и правда остается живее всех живых: большинству участников опроса не составило труда описать его двумя-тремя словами (88%). Правда, чуть менее осведомленными об Ильиче оказались 18-24-летние (хотя и в этой группе содержательный ответ дали 72%), что, считают во ВЦИОМ, «вполне закономерно с учетом умеренного интереса подрастающего поколения к истории своей страны».

В общественном сознании за Лениным прочно закрепился статус «вождя», великого человека, который «поднял страну, много сделал для развития государства и народа». Но встречались и другие ответы – от «грамотный и умный человек», «философ, мыслитель, писатель, ученый» до «диктатора / тирана», того, кто «разрушил Российскую империю / сверг царя», был «немецким шпионом / предателем» и просто «отрицательной личностью». В то же время каждый второй россиянин продекларировал скорее положительное отношение к Ленину (47% от числа знающих, кто он такой), каждый третий – безразличное и только каждый седьмой – отрицательное.

По мнению 36% опрошенных, он принес стране больше пользы (по данным опроса 2022 года так считали 37%), еще 30% считают, что пользы и вреда было поровну (32%). И лишь каждый пятый видит больше вреда от деятельности Ленина (19%, в 2022-м – 21%).

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Но, конечно, главным в этом исследовании стал очередной замер общественного запроса на скорейшее перезахоронение вождя. Как оказалось, запрос этот постепенно уходит в прошлое. Судьба тела Ленина разделила россиян на три примерно равные группы: 33% полагают, что его нужно оставить в Мавзолее, 30% – как можно скорее перезахоронить на кладбище (это на 13% меньше, чем было в 2011-м), а 27% – захоронить, но только «когда уйдет поколение тех, кому он по-прежнему дорог» (плюс 9% к 2011-му).

«Таким образом, более половины опрошенных поддерживают захоронение тела Ленина (57%), вопрос лишь в подходящем моменте. Большая часть россиян по-прежнему склоняется ко мнению, что торопиться с принятием решения о дальнейшем пребывании тела Владимира Ленина в Мавзолее не следует. Противоположной точки зрения («лучше принять решение в самое ближайшее время») сегодня придерживается каждый третий опрошенный», – констатировали во ВЦИОМ.

Более половины опрошенных поддерживают захоронение тела Ленина Фото: © Lklundin, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

«После четырех десятилетий разоблачений и поругания Ильич, как показывает свежий опрос ВЦИОМ, сохранил не только почти абсолютную известность, но и преимущественно позитивные коннотации образа. Доминируют в нем три характеристики, причем каждая звучит сугубо положительно: вождь революции, вождь пролетариата и создатель Советского государства. И хотя все эти три элемента его наследия давно исчезли, общественная память о них остается широко распространенной. Наиболее опасными для Ленина сегодня выглядят не обвинения и разоблачения, а безразличие. Именно безразличие – наиболее распространенная позиция по отношению к Ленину в возрастных когортах моложе 44 лет. На смену остаткам героического культа, таким образом, со временем приходят отстраненность и безразличие», – добавил по этому поводу гендиректор ВЦИОМ Владимир Федоров. Остается дождаться, когда степень этого безразличия достигнет уровня, позволяющего, наконец, освободить Мавзолей.

В КНИТУ замерили уровень студенческого патриотизма в Казани

В Казани измерили уровень локального патриотизма среди студенческой молодежи. Объем выборки составил, правда, всего 400 человек, аналитика по итогам опросов изложена в статье кандидата социологических наук, доцента кафедры государственного управления, истории, социологии КНИТУ Сергея Алексеева. Она опубликована в свежем номере журнала «Управление устойчивым развитием», который издает тот же КНИТУ.

Всех опрошенных студентов Алексеев условно разделил на четыре группы: казанцев и иногородних, являющихся и не являющихся патриотами Казани. Оказалось, что казанцы-патриоты, как правило, идентифицируют себя по месту проживания, а вот те, кто к Казани не проявляет патриотических чувств, так поступают в два раза реже. Среди тех иногородних, которые определили себя патриотами города, идентифицируют себя по месту проживания 36%, а в четвертой группе – всего 11%.

В Казани измерили уровень локального патриотизма среди студенческой молодежи Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Причины привлекательности Казани как для местных, так и для иногородних студентов понятны: богатое историческое и культурное наследие, развитая городская инфраструктура, разнообразные мероприятия и фестивали, хорошие зоны отдыха, высокий уровень образования и науки. При этом проявления патриотизма у казанцев-патриотов и иногородних-патриотов различаются: первые, прежде всего, гордятся достижениями города и его историей, а вторые больше указывают на уважение к местным традициям и обычаям.

Первые отдают предпочтение товарам и услугам, произведенным в Казани, и выражают готовность участвовать в обсуждении городских проблем и выработке предложений по их решению. Вторые видит проявление своего патриотизма в участии в городских мероприятиях и инициативах, в том числе по защите окружающей среды.

Готовность студенческой молодежи участвовать в мероприятиях, направленных на развитие Казани

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Появление иногородних патриотов Казани «ярко свидетельствует о возникновении проспективной позитивной локальной идентичности», отмечает Алексеев. По данным опроса, 94% иногородних патриотов города «указывают, что гордятся тем, что живут в Казани, которая отличается своими самобытными традициями, обычаями и фольклором, 83% указывают, что чувствуют себя частью Казани, а для 69% «было бы приятно, если бы их охарактеризовали как типичного жителя Казани». Почти половина иногородних студентов хотели бы остаться жить в Казани – 48%, среди студентов-казанцев никуда не хотели бы переезжать отсюда 62% опрошенных.

Исследователи резюмируют, что результаты опроса «свидетельствуют о высоком уровне государственной молодежной политики в Республике Татарстан и в Казани в частности и позволяют говорить об эффективном развитии города в будущем». В то же время в статье также указывается, что такие вещи, как «проспективная локальная идентичность и локальный патриотизм», важно грамотно использовать в управленческой практике, так как они являются значимыми ресурсами для повышения «уровня развития, благополучия и привлекательности региона».

Среднего класса и МСП в России становится больше

В НИУ ВШЭ оценили размер среднего класса в России – по итогам 2022 года ученые отнесли к нему чуть меньше 32% жителей, и это максимум за десять лет. В 2013-м, например, доля оценивалась в 28,3%. Об итогах исследований написал РБК. Заведующая Центром стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева, на чью презентацию ссылалось издание, средний класс выделяла по трем критериям: социально-профессиональный статус (руководители, профессионалы, специалисты), уровень образования (высшее), а также доход (свыше 29 тыс. рублей на члена семьи).

По итогам 2022 года ученые отнесли к среднему классу чуть меньше 32% жителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В то же время, по ее данным, ядро среднего класса, то есть те, кто обладает всеми тремя признаками), составляет 9,3% (в 2015 году было больше – 9,5%). Положение оставшейся части, так называемой периферии, остается неустойчивым: управленцы низшего звена, специалисты среднего уровня квалификации, административный персонал, рядовые работники сферы торговли и бытового обслуживания чаще рискуют скатиться в более низкие страты общества. Тем не менее при всех ограничениях выбранной в ВШЭ методике (согласно другим исследованиям, доля среднего класса может быть и выше) она позводяет оценивать, например, хотя бы состояние ядра.

Как известно, средний класс формируется в том числе из числа малого и среднего бизнеса – вклад таких предпринимателей в экономику России в 2022 году, по данным Росстата, составил 21%. Это чуть меньше, чем было в 2017-м (21,9%), когда служба впервые оценивала долю МСП в российском ВВП. Если учесть, что в 2022-м ВВП России составил 155,3 трлн рублей, на МСП пришлось 32,6 трлн рублей, подсчитала для «Известий» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По ее мнению, драйвером для роста доли МСП в 2022 году стали санкции, на фоне которых возникли «потребности в организации ремонта оборудования, производстве запчастей – такие функции могут брать на себя малые предприятия, обладающие большей мобильностью, чем крупные». Завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов, в свою очередь, заявил газете, что «за последние несколько лет росло как число предпринимателей, так и уровень занятости в этом секторе. Свою роль сыграл целый ряд факторов – от налоговых решений до расширения возможностей финансирования. Важен и общий информационный фон, который наконец-то стал подсвечивать предпринимательскую инициативу, возможности по созданию собственного бизнеса, потребность экономики в амбициозных технологических стартапах».

По данным на сентябрь 2023 года, в России действовало около 6 млн малых и средних предприятий, на которых работало больше 30 млн человек, включая ИП и самозанятых (на сентябрь 2023-го). Впрочем, в других государствах вклад МСП в экономику значительно выше, в том же Китае – 60-70%, а в США и Финляндии около 60%. В Сбербанке оценивали потенциал роста доли в России как минимум до 40%. За счет нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Правительство РФ рассчитывает нарастить вклад до 32,5% по итогам 2024-го.

Эксперты считают, что акцент в господдержке следует сместить с количественных на качественные показатели, а также активно стимулировать рост малых предприятий в производственной сфере – они окажутся устойчивее традиционных для России компаний, ориентированных на нужды потребрынка и сферы услуг.

В РАН рассчитали цену одной жизни среднестатического россиянина Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В РАН оценили ущерб для экономики России от преждевременных смертей

А в РАН между тем рассчитали цену одной жизни среднестатического россиянина – диапазон большой, от 16,5 до 37,5 млн рублей (в ценах 2021 года). Такие цифры содержатся в научной статье «Оценка экономического ущерба при сокращении продолжительности жизни людей в результате основных видов заболеваний», опубликованной в последнем номере журнала «Национальные интересы: приоритеты и безопасность». Авторы исследования – ученые Александр Варшавский и Мария Кузнецова из ЦЭМИ РАН. Об этой работе также написал РБК. Сама статья выложена на сайте журнала в платном доступе.

На самом деле, главное, что рассчитывали ученые, – это ущерб, который наносит экономике России преждевременная смертность от болезней и несчастных случаев. В качестве базы для анализа они взяли данные о средней продолжительности жизни и смертности населения за 2019 год (что неудивительно). Росстат тогда количество преждевременно умерших россиян оценил в 981,8 тыс. человек. Сумма ущерба, по оценкам Варшавского и Кузнецовой, оказалась астрономической – 15-24 трлн рублей ежегодно! Диапазон связан с методами расчета такого показателя, как «стоимость среднестатистической жизни», поэтому все полученные оценки являются условными и ориентировочными, специально оговорились авторы.

Среди основных классов болезней, приводящих к ранней смертности, наибольший ущерб России приносят заболевания системы кровообращения (ущерб – от 3,5 до 4,8 трлн рублей). Однако сопоставимыми с ними являются потери от внешних причин (ДТП, случайные отравления и т.д.) – до 5,2 трлн рублей. Ущерб от новообразований как причины ранней смертности – 1,8-2,6 трлн рублей в год и даже больше, от смертности из-за болезней органов пищеварения – 1,3-1,7 трлн рублей в год.

Авторы исследования приходят к выводу, что государство должно принимать меры для снижения уровня заболеваемости и смертности, для чего необходимо увеличение затрат на здравоохранение. «Особое внимание необходимо уделить снижению заболеваемости новообразованиями и уменьшению распространения сердечно-сосудистых заболеваний», – пишут ученые.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»