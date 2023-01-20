Covid отступил, кто на новенького? Роспотребнадзор об инфекциях, которые ждут в 2023-м

Каких инфекций следует опасаться татарстанцам в 2023 году, в каких продуктах чаще всего находили бактерии, антибиотики и пестициды, куда подвели чистую воду и куда подведут в этом году? Об этом и многом другом на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора РТ рассказала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

Марина Патяшина по доброй традиции последних трех лет начала свое выступление на итоговой коллегии ведомства с эпидемиологической ситуации по коронавирусу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Covid-19 в 2022 году заразилось в пять раз больше людей, чем в 2021-м

Руководитель Управления Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина по доброй традиции последних трех лет начала свое выступление на итоговой коллегии ведомства с эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

И вновь картина течения болезни Covid-19 изменилась. На смену «дельте» пришел «омикрон» и его подвиды.

«Число случаев превысило количество заболевших 2021 года в пять раз. На пик заболеваемости в феврале, марте и сентябре пришлось 75% всех случаев», – отметила главный санитарный врач республики.

«Омикрон» вызывал в три раза более легкое течение болезни, чем его предшественники. В 90% случаев Covid-19 протекал как ОРВИ, не переходил в пневмонию.

В этом эпидсезоне чаще всего татарстанцы заражаются свиным гриппом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Коронавирус уходит в тень – возвращаются старые болезни

Благодаря ограничительным мерам, введенным в республике из-за коронавирусной инфекции, в Татарстане циркулировало меньше других инфекций, однако теперь болезни начали возвращаться.

«К третьему году пандемии наши привычные заболевания вновь стали занимать свою нишу. Наиболее активно проявляет себя грипп, с которым мы не встречались два года. Уже сегодня его доля в структуре заболеваемости ОРВИ составляет 68%», – отметила Патяшина.

В этом эпидсезоне чаще всего татарстанцы заражаются свиным гриппом.

Марина Патяшина добавила, что в 2022 году в республике рост заболеваемости был по 28 инфекциям, по тринадцати из них был превышен средний многолетний уровень.

«Наиболее значимый подъем мы видим по геморрагической лихорадке с почечным синдромом, норовирусной инфекции, клещевому боррелиозу и сальмонеллезу», – рассказала главный санитарный врач.

Все эти возвращающиеся инфекции можно достаточно просто предотвратить, сделав прививку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители каких районов РТ прививаются хуже всего?

Самое важное, о чем напомнили сегодня на коллегии, что все эти возвращающиеся инфекции можно достаточно просто предотвратить, сделав прививку.

Между тем недостаточное количество взрослых привили в Апастовском, Заинском, Верхнеуслонском, Нурлатском, Буинском районах и Набережных Челнах. В Пестречинском районе недостаточно вакцинировали детей, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Конечно, в 21-м веке при имеющихся возможностях вакцинации иметь корь и полиомиелит недопустимо для Республики Татарстан и для Российской Федерации. В рамках нашей с вами коллегии я прошу зафиксировать поручение по отдельному рассмотрению данного вопроса по взаимодействию Роспотребнадзора и системы здравоохранения, а также муниципальных районов», – подчеркнула вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

Татарстанцы больше заражались ГЛПС из-за того, что численность мышей выросла и все больше грызунов заражены этой инфекцией Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мыши – старые новые враги здоровья татарстанцев

Марина Патяшина добавила, что санитарных врачей тревожит ситуация по кори. В России четыре очага этой инфекции, некоторые из них в соседних с Татарстаном регионах. В республике привито от кори 95% населения.

В 2022 году в РТ был один завозной случай кори из Таджикистана, всех контактных изолировали. Приезжего вылечили, вспышки болезни удалось избежать.

Также нарастает опасность возникновения мышиной лихорадки, по-другому – геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).

«Республика Татарстан – природный очаг мышиной лихорадки. Заболеваемость в 2022 году выросла в 3,7 раза. К сожалению, прогноз на 2023 год тоже крайне неблагоприятный», – подчеркнула Патяшина.

Татарстанцы больше заражались ГЛПС из-за того, что численность мышей выросла и все больше грызунов заражены этой инфекцией.

По словам Патяшиной, поздно начали обработки от насекомых и грызунов в 19 районах Татарстана Фото: © Эвелина Кисилева / «Татар-информ»

«Обработали парк так, что 16 человек принесли домой клещей»

Марина Патяшина рассказала о некачественной обработке территории от грызунов и клещей сотрудниками компании «Чистый город».

«У нас было два крайне вопиющих факта некачественных обработок территорий в Аксубаевском и Лениногорском районах, которые проводило ООО “Чистый город”», – сообщила Патяшина.

После обработок этой компании Роспотребнадзор обнаружил множество жилых нор грызунов в четырех населенных пунктах Аксубаевского района. А в парке Горького Лениногорского района против мышей и крыс использовали средство, которое было не предназначено для этого.

Патяшина добавила, что в этом районе заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которой заражают грызуны, почти в пять раз выше республиканского уровня.

«“Чистый город” так обработал от клещей парк Горького в этом районе, что впоследствии от укусов клещей пострадали 16 человек, отдыхавших в этом месте», – добавила санитарный врач.

По словам Патяшиной, поздно начали обработки от насекомых и грызунов в 19 районах Татарстана. В 2023 году нельзя допускать опозданий и необходимо заключать контракты только с добросовестными подрядчиками, добавила руководитель ведомства.

Районы врут об обеспечении ВИЧ-инфицироанных лекарствами

«В ковидные годы на второй план отошла и ВИЧ-инфекция, хотя распространение вируса иммунодефицита человека не теряет своей актуальности», – заметила руководитель республиканского Роспотребнадзора.

В Татарстане живут порядка 15 тысяч людей с этим вирусом. Уже много лет высокие показатели заболеваемости ВИЧ фиксируются в Бугульминском, Лениногорском и Альметьевском районах.

«Мы оценили работу по предупреждению распространения ВИЧ в данных районах, и, к сожалению, причины сложившей эпидемической ситуации в них во многом стали понятны. Фактически в Бугульминском районе охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных составляет 62%, при этом в отчетных данных указан охват в 75%. В Лениногорском районе, по отчетным данным, охват 84%, а фактически только 70%. То есть 492 инфицированных Лениногорска, не получая лечения, имеют в крови крайне высокий уровень вируса, что в разы увеличивает риск его передачи», – заметила Патяшина.

Главный санитарный врач добавила, что именно АРВТ-терапия помогает людям, живущим с ВИЧ, не мучиться от болезни самим и не заражать окружающих.

Кроме того, в этих трех районах ЦРБ при сборе анамнеза у людей с ВИЧ дают Центру СПИД довольно подозрительные данные, ни один из инфицированных ни разу не получал медицинские манипуляции. В больнице Бугульмы не учли пять аварийных ситуаций из хирургического отделения, заметила руководитель ведомства.

На эту проблему обратила внимание и Лейла Фазлеева, поручив больницам и муниципалитетам ответственно подойти к решению этого вопроса.

Всего за прошлый год 9,5 тысячи жителей РТ начали получать более качественную питьевую воду Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Где проблемы с водой?

Марина Патяшина заметила, что по федеральному проекту «Чистая вода» начали строительство нового водозабора в Нурлатах. В 2023 году согласовали возведение станций водоподготовки в Алексеевском районе, Нижних Вязовых Зеленодольского района и сетей водоснабжения в Тукаевском районе для 30 населенных пунктов.

Всего за прошлый год 9,5 тысячи жителей РТ начали получать более качественную питьевую воду.

«Требует внимания обеспечение качественной питьевой водой жилых комплексов вокруг Казани. Качество воды продолжает волновать жителей ЖК “Новые Салмычи” Пестречинского района и населенных пунктов Песчаные Ковали, Столбище, Габишево Лаишевского района, в которых этот вопрос окончательно не решился», – отметила она.

По словам Патяшиной, ЖК «Лесной городок» наконец-то подключили к городским сетям с качественной водой, но жалобы от жильцов на грязную воду в кране продолжают поступать. Так происходит из-за ненадлежащего содержания сетей внутри поселка. Вопрос, кто ответственен за трубы, сейчас решается в суде.

В лабораториях проверяли продукты и на содержание незаявленных пестицидов и нитратов. В полутора процентах проб проверенных овощей и фруктов были несостыковки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В каких продуктах чаще всего находили опасные бактерии

За прошлый год Роспотребнадзор РТ исследовал более 80 тысяч проб продуктов. С продажи сняли более 17,5 тонны некачественной продукции.

В четыре раза чаще в продуктах находили сальмонеллу и листерию.

«Чаще всего загрязнения пищевой продукции бактериями отмечается в кулинарных изделиях, в том числе цехов и предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через торговую сеть. А также в мясе птицы, мясной и молочной продукции», – заметила Марина Патяшина.

В лабораториях проверяли продукты и на содержание незаявленных пестицидов и нитратов. В полутора процентах проб проверенных овощей и фруктов были несостыковки.

«Нитраты были обнаружены в 11 пробах овощной продукции, предназначенных для питания детей, а изготовителями были пять местных производителей и трое из других субъектов РФ», – рассказала она.

В 17 пробах с полок магазинов нашли пестициды, в том числе не зарегистрированные на территории России. В 60% это импорт.

«В семи пробах мясной продукции определили антибиотики. Настораживает, что четыре пробы из них продукция Казанского мясокомбината, поставленная в детские учреждения. В случае повторения фактов поставки некачественной продукции просим прокуратуру республики поддержать нас в согласовании проведения внеплановой проверки этого предприятия», – подчеркнула Марина Патяшина.

Лейла Фазлеева: «Те задачи, которые были поставлены перед республикой в рамках национальных приоритетов, целей и инициатив, выполнены в полном объеме» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лейла Фазлеева, в свою очередь, поддержала эту инициативу. По ее словам, на столах детей республики должны быть только самые качественные продукты, присутствие антибиотиков в мясе – плохой показатель.

«Мы с вами должны понимать, что Республика Татарстан в 2022 году продолжила путь устойчивого развития. Те задачи, которые были поставлены перед республикой в рамках национальных приоритетов, целей и инициатив, выполнены в полном объеме. Ваша служба принимала также активное участие в создании благоприятных условий для того, чтобы жилось комфортно всем», – отметила вице-премьер.

Лейла Фазлеева поблагодарила сотрудников республиканского Роспотребнадзора за профессионализм от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова.