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Политика
19 января 2022  22:14

CNN: В начале февраля Эрдоган планирует посетить Украину

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3 февраля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить с рабочим визитом Украину. Об этом говорится в сообщении канала CNN Türk.

В этот день на Украине состоится празднование 30-летия с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

Ранее о возможном визите турецкого лидера на Украину заявил его официальный представитель Ибрагим Калын. Также он отметил, ссылаясь на Эрдогана, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы провести переговоры в Турции, чтобы «уладить разногласия». 

На Украине уже отметили, что у данного предложения есть потенциал.

#Реджеп Эрдоган #Украина #рабочий визит
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