CNN: В начале февраля Эрдоган планирует посетить Украину

3 февраля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить с рабочим визитом Украину. Об этом говорится в сообщении канала CNN Türk.

В этот день на Украине состоится празднование 30-летия с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

Ранее о возможном визите турецкого лидера на Украину заявил его официальный представитель Ибрагим Калын. Также он отметил, ссылаясь на Эрдогана, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы провести переговоры в Турции, чтобы «уладить разногласия».

На Украине уже отметили, что у данного предложения есть потенциал.