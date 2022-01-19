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Политика
19 января 2022  21:28

На Украине считают, что у приглашения Путина и Зеленского в Турцию есть потенциал

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Приглашение Президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Турцию — это продуманный шаг, у которого есть потенциал. Таким мнением поделился советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Инициатива встречи лидеров двух стран принадлежит Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Как заявил его официальный представитель Ибрагим Калын, планируется, что переговоры помогут «уладить разногласия» и снизить напряженность.

«Несомненно, предложение от турецкой стороны продуманное, потенциал есть. Турция и Президент Тайип Эрдоган отлично понимают ситуацию в нашем регионе, отлично знают мотивы как украинцев, так и россиян. И понятно, что Турция хорошо понимает свои стратегические интересы», — заявил украинский политик в интервью «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что у Москвы нет уверенности в правильности своей линии, из-за чего она находится «в глухой позиции».

«Один и тот же ответ о минских соглашениях на любые вопросы, в том числе и о тех эскалационных шагах, которые совершаются именно Россией и в ущерб тем же минским соглашениям, это свидетельство того, что у российской стороны нет уверенности в своей правоте и есть тенденция „запирания“ себя в достаточно глухой позиции. Отсюда и отказы от более гибкой дипломатической игры», — заявил советник главы офиса украинского лидера.

#Украина #Реджеп Эрдоган #Владимир Путин #Владимир Зеленский
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