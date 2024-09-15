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Происшествия 15 сентября 2024 23:17

CNN: Стрельба рядом с гольф-клубом Трампа была вызвана попыткой покушения

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Стрельба, произошедшая рядом с гольф-клубом кандидата в Президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа, была вызвана попыткой покушения на политика. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам нескольких собеседников канала, сотрудники Секретной службы открыли огонь по вооруженному подозреваемому. Источник в правоохранительных органах пояснил, что этот человек задержан.

Анонимные информированные собеседники канала уточнили, что должностные лица уверены — подозреваемый собирался напасть на Трампа. Его оружие найдено.

Ранее предвыборный штаб кандидата от республиканцев рассказал, что политик находится в безопасности после стрельбы, произошедшей рядом с тем местом, где он находился.

До этого, 13 июля, во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания на Трампа было совершено покушение. Двадцатилетний местный житель Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши одной из расположенных рядом построек.

Трампу пуля пробила правое ухо, один из зрителей был убит, еще двое (в том числе племянник бывшего врача экс-президента) были ранены. Нападавшего на месте ликвидировали сотрудники Секретной службы. Злоумышленник действовал в одиночку.

#Дональд Трамп #выборы президента сша #покушение
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