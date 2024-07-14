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При стрельбе во время митинга Трампа пострадал племянник его бывшего врача
Племянник бывшего врача экс-президента США Дональда Трампа Ронни Джексона получил ранение в ходе стрельбы во время предвыборного митинга сторонников Трампа в Пенсильвании. Об этом сам Джексон сообщил в эфире телеканала Fox News.
По его словам, его племянник находился на мероприятии вместе с друзьями и родственниками. Услышав выстрелы, они легли на землю. Пуля задела шею молодого человека, началось кровотечение. После случившегося его отвели в палатку, где проходило мероприятие.
Секретная служба ликвидировала стрелявшего мужчину. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, сообщает NBC News. В результате произошедшего погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены. В свою очередь Дональд Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови. По информации портала BNO News, политика уже выписали из медучреждения.
Комитет Палаты представителей США начал расследование о покушении на Дональда Трампа, слушания по делу назначили на 22 июля.
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