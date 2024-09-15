Reuters: Трамп в безопасности после стрельбы рядом с его местонахождением

Кандидат в Президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп находится в безопасности после стрельбы в районе, где он находился. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление его предвыборного штаба.

В сообщении штаба политика отсутствуют какие-либо дополнительные подробности. Агентство пока не смогло уточнить, где именно был Трамп, когда появилась информация о стрельбе рядом с его местонахождением.

Upd. (22.02): Инцидент имел место в момент, когда Трамп выходил из своего гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Охраняющие политика сотрудники Секретной службы отреагировали на произошедшее, пишет газета New York Post со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, двое неизвестных обменялись выстрелами рядом с гольф-клубом. Они целились друг в друга, и Трамп не был их мишенью.

Ранее, 13 июля, во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания на кандидата в Президенты от республиканцев было совершено покушение. Двадцатилетний местный житель Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши одной из расположенных рядом построек.

Трампу пуля пробила правое ухо, один из зрителей был убит, еще двое (в том числе племянник бывшего врача экс-президента) были ранены.

Нападавшего на месте ликвидировали сотрудники Секретной службы, рядом с телом нашли полуавтоматическую винтовку AR-15, а в его машине были обнаружены взрывные устройства. Злоумышленник действовал в одиночку.