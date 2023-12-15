Члены совета Всемирного форума татарской молодежи: Нужны новые проекты

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В офисе Всемирного конгресса татар прошло заседание совета Всемирного форума татарской молодежи. Члены совета заявили о необходимости новых интересных проектов.

«Проекты, которые реализует сегодня Всемирный форум татарской молодежи, придуманы еще старой командой. Новых проектов нет. Например, „Печән базары” (фестиваль городской татарской культуры и дизайна — прим. Т-и) проводится десять лет, „Татарский диктант” проходит с 2016 года. За последние шесть лет не появилось ни одного нового проекта. Возможно, не было условий, сложность последних лет тоже повлияла. Необходимы современные, интересные молодежи проекты», — высказала пожелание журналистка и общественный деятель Гульназ Бадретдин.

Коллегу поддержал директор Дома татарской книги Айдар Шайхин. «За последние пять-шесть лет мир изменился. Постоянно происходит смена поколений. Новое поколение другое, и с ним придется работать по-другому, и для того чтобы у заложенных прежними командами проектов было будущее, надо разработать новые проекты», — считает он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров отметил, что в сложное время не утратить имеющиеся достижения и продолжить реализацию уже начатых проектов тоже требует усилий и заслуживает положительной оценки.

Новый руководитель Всемирного форума татарской молодежи Райнур Хасанов заверил, что новые проекты будут возникать. «Стоит задача сделать имеющиеся проекты более престижными, а также запустить новые, качественные и интересные молодежи проекты», — сказал активист.

Ленария Муслюмова руководила форумом с августа 2019 года. Сегодня она заявила о своем решении уйти с этого поста по собственному желанию. Новым руководителем ВФТМ стал Райнур Хасанов.

Автор материала — Гелюза Ибрагимова.