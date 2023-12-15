Председателем Всемирного форума татарской молодежи стал Райнур Хасанов

Райнур Хасанов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новым руководителем Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ) стал Райнур Хасанов. Ранее председатель форума Ленария Муслюмова заявила о своем уходе с этого поста по собственному желанию. Согласно уставу организации, она предложила на свое место заместителя председателя Хасанова. Представители Совета поддержали ее предложение.

«Председателем должен быть избран один из заместителей. Райнур Хасанов - известный активист, его знают и в форуме, и в целом национальном движении, среди татарской общественности. Он не просто участник, но и организатор проектов», - охарактеризовал кандидата председатель Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Начальник отдела взаимодействия c общественными организациями министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов назвал отдельным плюсом то, что новый руководитель форума - специалист в сфере IT.

«Он вырос у нас на глазах, по своей инициативе пришел в команду. Имеет лидерские качества», - подчеркнул Файзрахманов.

Директор Дома татарской книги Айдар Шайхин также обратил внимание на опыт будущего руководителя, а также его стремление работать и развиваться.

«Мы помним его выступление на расширенном заседании в 2019 году. Чтобы уже существующие проекты были продолжены, следует продумать и новые. Поддерживаем», - сказал он.

Райнур Хасанов поблагодарил коллег, и заверил, что новые проекты будут.

«Спасибо Ленарие, в последние четыре года велась активная работа. Стоит задача еще больше развивать имеющиеся и запустить новые, качественные, интересные молодежи проекты», - сказал активист.

Автор: Гелюза Ибрагимова