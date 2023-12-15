Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ленария Муслюмова оставила пост председателя Всемирного форума татарской молодежи
Председатель Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ) Ленария Муслюмова заявила об уходе с должности по собственному желанию. Об этом она сообщила на заседании Совета ВФТМ.
«Общественную деятельность продолжу. Это жизнь, и бывают разные обстоятельства. Хочется поблагодарить тех, кто был рядом, прежних руководителей форума. То, что я попала в Казани в молодежное движение - наверное, было самым правильным шагом. В этом движении прошли более 10 лет моей жизни. Это мои самые счастливые годы молодости. Я для себя завершаю период жизни», - сказала Муслюмова.
Руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров подчеркнул большой вклад Ленарии Муслюмовой в деятельности молодежного форума.
«Ленария пришла в очень непростое время. Как политик, лидер движения, оставила достойный заметный след. Она своим авторитетным словом, своими проектами будет с нами рядом», - сказал Шакиров.
Согласно уставу организации, вместо председателя должен быть назначен один из его заместителей.
Автор: Гелюза Ибрагимова
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»