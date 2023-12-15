Ленария Муслюмова оставила пост председателя Всемирного форума татарской молодежи

«Татар-информ», Салават Камалетдинов

Председатель Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ) Ленария Муслюмова заявила об уходе с должности по собственному желанию. Об этом она сообщила на заседании Совета ВФТМ.

«Общественную деятельность продолжу. Это жизнь, и бывают разные обстоятельства. Хочется поблагодарить тех, кто был рядом, прежних руководителей форума. То, что я попала в Казани в молодежное движение - наверное, было самым правильным шагом. В этом движении прошли более 10 лет моей жизни. Это мои самые счастливые годы молодости. Я для себя завершаю период жизни», - сказала Муслюмова.

Руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров подчеркнул большой вклад Ленарии Муслюмовой в деятельности молодежного форума.

«Ленария пришла в очень непростое время. Как политик, лидер движения, оставила достойный заметный след. Она своим авторитетным словом, своими проектами будет с нами рядом», - сказал Шакиров.

Согласно уставу организации, вместо председателя должен быть назначен один из его заместителей.

Автор: Гелюза Ибрагимова