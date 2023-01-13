Члены Правительства Башкирии простились с Муртазой Рахимовым

Члены Правительства Башкортостана приняли участие в церемонии прощания с Первым Президентом республики Муртазой Рахимовым, скончавшимся 11 января. Церемония с 9 утра проходит в Государственном концертном зале «Башкортостан» и продлится до 12.00.

Фото: телеграм-канал «Башкирский Снег»

Политики возложили цветы к гробу покойного. Напомним, что его похоронят на мусульманском кладбище Уфы.

Накануне свои соболезнования родным и близким Рахимова принес Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что первый лидер РБ был яркой и масштабной личностью, ставшей настоящей эпохой в истории башкирского народа.