Член Запорожской ВГА Рогов заявил о гибели двух человек при ударе из системы HIMARS

Украинские военные нанесли удар по занятому российскими войсками поселку Пришиб Запорожской области с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«В результате обстрела погибли два человека — женщины, три получили тяжелые ранения», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, в результате обстрела также разрушены пять зданий свинофермы и частный склад с зерном вместимостью около 100 тонн, уничтожена сельскохозяйственная техника. К своему посту он прикрепил фотографии разрушенных строений.