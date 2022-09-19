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Ру Тат
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Политика
19 сентября 2022  23:59

Член Запорожской ВГА Рогов заявил о гибели двух человек при ударе из системы HIMARS

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Украинские военные нанесли удар по занятому российскими войсками поселку Пришиб Запорожской области с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«В результате обстрела погибли два человека — женщины, три получили тяжелые ранения», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, в результате обстрела также разрушены пять зданий свинофермы и частный склад с зерном вместимостью около 100 тонн, уничтожена сельскохозяйственная техника. К своему посту он прикрепил фотографии разрушенных строений.

#спецоперация на Украине
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