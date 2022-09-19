Член Запорожской ВГА Рогов заявил о гибели двух человек при ударе из системы HIMARS
Украинские военные нанесли удар по занятому российскими войсками поселку Пришиб Запорожской области с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
«В результате обстрела погибли два человека — женщины, три получили тяжелые ранения», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
По словам Рогова, в результате обстрела также разрушены пять зданий свинофермы и частный склад с зерном вместимостью около 100 тонн, уничтожена сельскохозяйственная техника. К своему посту он прикрепил фотографии разрушенных строений.