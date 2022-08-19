Baza: Курскую область дважды атаковали с беспилотников, сбросив пять бомб

Курскую область накануне, 18 августа, дважды атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые сбросили пять бомб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, не раскрывая своих источников.

По информации издания, удары были нанесены в районе находящегося неподалеку от границы с Украиной хутора Кучеров Беловского района. Сначала около 8 часов утра «три беспилотника сбросили на территорию России три бомбы». В результате атаки пострадал один пограничник.

Через несколько часов повторную атаку совершили два БПЛА. Дроны сбросили еще две бомбы, из-за взрывов оказались повреждены четыре автомобиля.

После начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Курскую область, спорадически подвергаются обстрелам. В частности, вчера в Белгородской области по неизвестной причине загорелся склад с боеприпасами, местных жителей пришлось эвакуировать.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать связанные со спецоперацией события на основе российских официальных источников.