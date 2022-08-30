В Севастополе система ПВО сбила еще один беспилотник

В Севастополе, в районе Верхнесадового, система ПВО поразила беспилотный летательный аппарат. Об этом губернатор Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале.

«Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем», – сказал он.

Накануне Развожаев сообщил, что в городе еще на 15 суток продлевается «желтый» уровень террористической опасности. Он подчеркнул, что мера исключительно профилактическая и вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.

В последнее время киевский режим начал проводить военные акции на территории полуострова. Так, 16 августа был взорван склад боеприпасов под Джанкоем, а утром 20 августа над штабом Черноморского флота в Севастополе был сбит беспилотник. После этого украинские дроны стали регулярно появляться над городом.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.