Член Общественной палаты РТ: Россия показала, что способна выдержать удары западного мира

Россия показала миру, что является великой державой, которая способна выдержать удары всего западного мира. Этим мнением с «Татар-информом» поделился доцент кафедры истории и философии Казанского государственного архитектурно-строительного университета, член Общественной палаты РТ, капитан первого ранга, офицер запаса Радий Зарипов.

«Наш Президент Владимир Путин и наша страна сделали очень серьезный шаг, показав миру, что Россия сегодня — великая держава, способная выдержать удары всего западного мира, у которого другая цель: унизить нашу страну и вычеркнуть ее как великую державу, несмотря на наличие ядерного оружия и способности сопротивляться любой стране. Это очень важный момент в нашей истории с 1985 года, когда с приходом Горбачева наша страна начала терять позиции в мировой политике. А сегодня мы показали, что играем большую роль в мире», — отметил собеседник агентства.

Радий Зарипов убежден, что далеко не весь мир осуждает действия России. Население в мировом пространстве осознает, что нельзя в геополитическом пространстве терпеть превосходство одного государства, ведь мир многополярен, и все страны должны иметь собственное мнение. Однако на сегодняшний день, по мнению Зарипова, «объединенный запад пляшет под дудку США».

«Я разделяю точку зрения нашего Правительства о проведении спецоперации на Донбассе. У нас другого варианта просто не было. Действительно то, что мы сейчас вскрываем на территории Украины, говорит о том, что прогнозы наши были верные. Военное противостояние было неизбежно. Было бы намного хуже, если бы мы допустили принятие Украины в члены Евросоюза и НАТО. А к этому все шло, они готовились к этому шагу, чтобы потом можно было под этим „соусом“ защищать интересы европейской якобы цивилизации», — отметил собеседник агентства.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Согласно данным Минобороны РФ, на сегодняшний день российская армия уничтожила почти 3,7 тыс. военных объектов на Украине.