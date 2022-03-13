Российская армия уничтожила 3,6 тыс. военных объектов на Украине

Российская армия уничтожила 3,6 тыс. военных объектов с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего за время операции выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины», — цитирует генерал-майора ТАСС.

Военные уничтожили почти 1,2 тыс. танков и других бронированных машин, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, 99 самолетов и пр.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса, в ходе которой планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.