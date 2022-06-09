«Cлабые и трусливые люди»: глава «Самбо-70» Лайшев высказался о чиновниках ISU

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев вновь резко раскритиковал Международный союз конькобежцев (ISU) за решение сократить компоненты в фигурном катании с пяти до трёх.

Ранее глава школы в интервью «Татар-информу» назвал конгресс ISU «козлами» и жестко отреагировал на комментарии организации по допинговому делу Камилы Валиевой.

«Надо как-то побеждать, а они не могут. На практике мы им доказываем не одно десятилетие, что самое лучшее качество фигурного катания у нашей страны. Наши одиночницы три Олимпиады подряд выигрывают золотые медали. Они не могут нас обыграть, и этим все продиктовано. Это слабые и трусливые люди, которые борются с нами такими способами.

Нужно делать альтернативный чемпионат и сохранять те правила, по которым фигурное катание развивалось семимильными шагами. 25 стран минимум мы могли бы добавить. Как, например, прошла художественная гимнастика «Кубок сильнейших». Ведь на самом деле, столько лет лидируя в художественной гимнастике мы имеем право назвать это «Кубком сильнейших». У нас олимпийские чемпионы, мы задаём тон и моду. Мы должны задавать и правила в этом виде спорта, а остальные страны к нам присоединяться», – цитирует Лайшева Metaratings.ru.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал об основных решениях на конгрессе ISU в Таиланде.