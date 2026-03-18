Общество 18 марта 2026 22:05

Цитатность и минимализм: стилист прокомментировала образы кинозвезд на «Оскаре-2026»

Образы звезд Голливуда, принявших участие в 98-й по счету церемонии вручения премии Американской киноакадемии, прокомментировала в беседе с «Радио 1» стилист и автор Телеграм-канала «КрисПис» Кристина Палюткина.

При этом стилист подчеркнула, что церемония вручения «Оскара» всегда была, есть и будет «отправной точкой для поиска референсов трендовых образов».

Эксперт, в частности, оценила роскошное одеяние от Dior Роуз Бирн, претендовавшей на победу в номинации «Лучшая женская роль» за участие в картине «Я бы тебя пнула, если бы могла». Однако, по ее словам, такие платья, являющиеся настоящими произведениями искусства, не стоит дополнять какими-либо украшениями – «даже маленький аксессуар в виде колокольчика на шее кажется лишним».

Напротив, Ренате Реинсве, также бывшей одной из претенденток на звание лучшей актрисы (за роль в фильме «Сентиментальная ценность»), с ее «оголенно-красным» образом как раз не хватало украшений на шее.

Вид Макенны Грейс, заметила Палюткина, отсылал к «розовому триумфу» Гвинет Пэлтроу на оскаровской церемонии 1999 года, а Льюис Пуллман напоминал Ричарда Гира из фильма «Красотка». На ее взгляд, это добавляло актеру изысканности и создавало фильмографический эмоциональный фон.

Энн Хэтэуэй, добавила блогер, излучала цветочно-весеннее настроение, радуя вечной молодостью и легкостью. «Обладатель идеальной внешности, на мой взгляд, Пол Келли», – заключила стилист.

В «Татар-информе» наградили победителей конкурса «А у нас во дворе – 2026»

Марат Гатин: «Татарстан стал лицом России в исламском мире»

