«Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона взяла «Оскар» в категории «Лучший фильм»

Фильм «Битва за битвой» американского режиссера Пола Томаса Андерсона одержал победу в категории «Лучший фильм» премии «Оскар». 98-я по счету церемония вручения премии Американской киноакадемии проходила в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Конкурентами «Битвы за битвой» в основной номинации «Оскара» были картины «Грешники» Райана Куглера, «Хамнет» Хлои Чжао, «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Марти Великолепный» Джоша Сафди, «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Секретный агент» Клебера Мендонсы Филью, «Сны поездов» Клинта Бентли, «Бугония» Йоргоса Лантимоса и «F1» Джозефа Косински.

«Битва за битвой» попала в общей сложности в 13 номинаций и оказалась удостоена наград в категориях «Лучший режиссер» (Пол Томас Андерсон), «Лучший актер второго плана» (Шон Пенн), «Лучший адаптированный сценарий» (Пол Томас Андерсон), «Лучший монтаж» (Энди Юргенсен) и «Лучший кастинг» (Кассандра Кулукундис). Последняя номинация является новой для «Оскара».

Номинированная в рекордных 16 категориях картина «Грешники» отмечена в четырех из них. Это «Лучший актер» (Майкл Б. Джордан), «Лучший оригинальный сценарий» (Райан Куглер), «Лучшая операторская работа» (Отем Дюральд) и «Лучший оригинальный саундтрек» (Людвиг Горанссон). Дюральд стала первой женщиной-оператором, удостоенной премии Американской киноакадемии.

Лучшим зарубежным фильмом стала норвежская «Сентиментальная ценность». Лучшим короткометражным анимационным фильмом признана норвежская «Девушка, которая плакала жемчугом» Криса Лависа и Мацика Щербовски (на победу в этой номинации претендовали и российские «Три сестры» Константина Бронзита).