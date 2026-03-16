Постмодернизм, вампиры и демоны: как «Оскар» снова ушел от реальности в кинофантазии

В Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония «Оскар». Главным событием вечера стала победа психоделического триллера «Битва за битвой»: картина забрала 6 статуэток из 13, включая «Лучший фильм». Что можно сказать о победителях и почему эта церемония «Оскар» выглядит как бегство от реальных проблем – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Раздача статуэток

За фильм «Битва за битвой» Пол Томас Андерсон был признан лучшим режиссером и сценаристом (адаптация), а Шон Пенн удостоился награды за роль второго плана. Также фильм вошел в историю, получив первую в истории премии награду за лучший кастинг.

Не менее заметным стал успех фильма «Грешники». Несмотря на то что картина Райана Куглера уступила в главной номинации, она принесла первый актерский «Оскар» Майклу Б. Джордану, а Отем Дюральд Аркапоу («Грешники») стала первой женщиной, получившей «Оскар» за лучшую операторскую работу. Кроме того, «Грешники» удостоились статуэток за лучший оригинальный сценарий и саундтрек.

Статуэтку за лучший международный фильм получила картина «Сентиментальная ценность» норвежского режиссера Йоакима Триера (между прочим, дальнего родственника «великого и ужасного» Ларса фон Триера). Это совместное производство нескольких европейских стран, включая Германию, Данию, Францию и Швецию.

В этой категории также были представлены картины: «Бугония», «F1», «Франкенштейн», «Хамнет», «Марти Великолепный», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность» и «Сны поездов».

Лучшей актрисой стала Джесси Бакли, сыгравшая в драме «Хамнет». В номинации второго плана статуэтку получила Эми Мэдиган за фильм «Орудия».

Лучшим анимационным полнометражным фильмом стал кинохит «K-pop-охотницы на демонов».

Пол Томас Андерсон и Леонардо ди Каприо в 2025 году Фото: Raph_PH / wikimedia.org / по лицензии CC BY 4.0

Поток сознания

Триумфатором «Оскара» стал фильм «Битва за битвой» блистательного Пола Томаса Андерсона, который лично получил за эту картину сразу три «Оскара» (лучший фильм, лучшая режиссура и лучший оригинальный сценарий). Можно сказать, что справедливость в отношении Андерсона наконец была восстановлена: до этого режиссер номинировался на премию 11 раз (за такие фильмы, как «Магнолия», «Нефть», «Призрачная нить» и «Лакричная пицца»), но не выигрывал ни в одной категории.

Особенно несправедливым выглядел проигрыш Андерсона на церемонии «Оскар» в 2008 году с гениальным фильмом «Нефть». Тогда победителями стали братья Коэны с картиной «Старикам тут не место», хотя «Нефть» ничуть не уступала в этом противостоянии по глубине художественного замысла. Утешением служит то, что Дэниел Дэй-Льюис тогда получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Нефть».

О чем же повествует «Битва за битвой»? Перед нами криминальный экшен-триллер с элементами черной комедии, вдохновленный романом Томаса Пинчона «Винленд» (Пинчон – классик американского постмодернизма).

Краткое содержание фильма таково: действие происходит в современной Америке. В центре истории – Боб Фергюсон (Леонардо Ди Каприо), бывший радикальный революционер, который живет в состоянии паранойи и воспитывает дочь-подростка Виллу. Спустя 16 лет в жизни Боба снова появляется его давний противник – коррумпированный и фанатичный полковник Стивен Локджо (Шон Пенн). Когда Локджо начинает охоту на семью Боба, бывшему бунтарю приходится вернуться к своему боевому прошлому, чтобы спасти дочь от правительственных сил.

Что будет, если снять авторское кино по книге классика постмодернизма, да еще и с банальным (можно сказать, картонным) сюжетом криминального боевика? Правильно: получится постмодернистская клюква – психоделический комедийный экшен, при просмотре которого не покидает ощущение, что над публикой откровенно издеваются. Логика покидает фильм буквально с первых секунд, и дальше зрителю предлагается поток сознания маститого режиссера авторского кино Пола Томаса Андерсона.

Не обошлось и без так называемой повесточки – в картине много и нудно обыгрывается тема борьбы «хороших черных» с «плохими белыми». Перед нами типичный поджанр «блэксплотейшн» – фильм, где афроамериканцы выступают не только в качестве главных героев, но и как активные субъекты сюжета, а не дополнение к «белым» персонажам. Странно, что такой фильм вышел сейчас, а не 50 лет назад, когда подобные картины начали свое победное шествие на американских экранах. Но киноакадемики такое любят, а «Оскар» в последние десятилетия (по крайней мере со времен успеха фильма «Криминальное чтиво») чрезвычайно благосклонен к постмодернистскому авторскому кино.

Вампирский блюз

«Серебряный» триумфатор «Оскара», фильм «Грешники», – это вампирская драма об истории блюза, которую, возможно, было бы полезнее рассматривать как исследование шизофрении. Разумеется, присутствует все та же «повесточка» и все тот же «блэксплотейшн».

Сюжет фильма «Грешники» разворачивается в 1932 году. Братья-близнецы Стэк и Смоук возвращаются в родной Кларксдейл, штат Миссисипи, надеясь начать новую жизнь. Они выкупают землю у местного расиста, чтобы открыть «джук-джойнт» – бар с музыкой и танцами для темнокожего сообщества. Праздник в заведении омрачается появлением вампиров.

Главным антагонистом выступает Реммик – древний ирландский вампир, который из-за одиночества и утраты своей общины пытается создать новую «семью» вампиров с помощью крови и музыки. Персонажи вынуждены забаррикадироваться в баре, чтобы пережить ночь и защититься от нежити.

Блюз, вампиры, расизм – вот такие ингредиенты для успешного в номинациях «Оскар» фильма. Как сказано выше, шизофреническую окраску фильму придает буквально всё: сюжет, музыка, обилие магии и, особенно, раздвоенность в виде братьев-близнецов.

Битвы с демонами

В такой битве безумия неудивительно, что «Оскара» за лучший анимационный полнометражный фильм получил хит «K-pop-охотницы на демонов». Сюжет повествует о женской K-pop-группе «Хантрикс», ведущей двойную жизнь певиц и охотниц на демонов. Они противостоят бой-бэнду «Саджа Бойз», участники которого являются демонами.

Тема борьбы поп-звезд с демонами только на первый взгляд выглядит постмодернистской и продолжает ту же бессмысленную традицию, обозначенную фильмами «Битва за битвой» и «Грешники». На самом деле нетрудно понять, что под демонами у поп-звезд подразумеваются разного рода зависимости, которые порицаются уважаемым Роскомнадзором.

Поп-звезды всего мира с самого начала существования этого жанра бьются с этими демонами не на жизнь, а насмерть. И в большинстве своем проигрывают. Почтим память павших бойцов в этих битвах минутой молчания.

Увы, но эта церемония «Оскара» выглядит как самое настоящее бегство от реальных проблем, которые сегодня переживает Америка. Даже пресловутая «повесточка» у фильмов-триумфаторов выглядит как привет из начала 1970-х годов. А психоделия и постмодернизм словно распахивают двери укрытия для зрителей, встревоженных последними событиями в тревожной картине дня, обещая хоть немного забвения от проблем.

Может быть, это и правильно – кинематограф все-таки остается искусством грез.