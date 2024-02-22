Чистый убыток компании «Московский завод «Москвич» вырос почти в 4 раза

Чистый убыток компании «Московский завод "Москвич"» (бывшая площадка Renault) в 2023 году вырос до 8,6 млрд рублей. Это в 3,6 раза больше, чем в 2022-м, пишет «Интерфакс».

Выручка завода увеличилась, составив 59,2 млрд рублей (+38,9%). Выросла и себестоимость продаж - до 57,5 млрд рублей (+59,2%). Однако валовая прибыль оказалась на уровне чуть больше 1,6 млрд рублей (-74,6%).

Долг акционерного общества в 2023 году вырос до 42,6 млрд рублей совокупно (это в 2,5 раза больше, чем в 2022-м). Долгосрочные обязательства тоже увеличились в два раза, почти до 7 млрд рублей. Причина - рост на 5 млрд рублей показателя долгосрочных заемных средств. Краткосрочные обязательства возросли до 35,6 млрд рублей (в 2,6 раза). Также в 2023-м АО «Автозавод "Москвич"» взял почти 19,4 млрд рублей займов на короткий срок. Как следствие, кредиторская задолженность составила 24 млрд рублей (+25%).

Ранее гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин говорил, что уровень безубыточности московского автозавода «Москвич» достигается при сборке 40 тыс. автомобилей в год.

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