«Дилеры будут бегать за покупателями»: каким будет рынок новых автомобилей в 2024 году

С учетом альтернативных каналов рынок достиг почти миллиона проданных автомобилей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Более 1 млн новых авто

В прошлом году рынок новых автомобилей преодолел порог в 1 миллион. По последним данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рост продаж за январь – ноябрь 2023 года составил 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и с учетом альтернативных каналов.

«Рынок показывает положительную динамику, но факторы увеличения утилизационного сбора и ключевой ставки оказывают сдерживающее влияние», – говорится на сайте АЕБ.

Что касается цены, то, по данным Росстата, стоимость нового автомобиля отечественной марки выросла с 900 тыс. до 1 млн 150 тыс. рублей. А средняя цена на новое импортное авто увеличилась с 1,8 до 2,3 млн рублей.

Причем по графикам можно увидеть, что скачок произошел в июле-августе этого года, когда и произошла индексация утильсбора, после чего цены более-менее стабилизировались.

Стоимость нового автомобиля отечественной марки выросла с 900 тыс. до 1 млн 150 тыс. рублей Фото: © «Татар-информ»

Три сценария развития рынка

«Сейчас строить любые прогнозы – это все равно что гадать на кофейной гуще, потому что слишком много неизвестных факторов: мы не знаем, какой будет ключевая ставка, каким будет курс валют и много чего еще. И, как показал прошедший год, здесь могут быть сюрпризы. Но если предположить, что совсем уж потрясений не будет, то можно предположить, что рынок легковых автомобилей все-таки подрастет относительно 2023 года», – считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Эксперт дал три варианта развития событий в следующем году. Базовый прогноз продаж на 2024 год – это 1 млн 175 тыс. новых автомобилей. Если события будут развиваться негативно, то примерно на 100 тыс. автомобилей меньше, а если рассматривать позитивный вариант, то на 75 тыс. больше, чем в базовом прогнозе, сказал Кадаков.

Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто согласен, что спрогнозировать изменения рынка автомобилей в этом году пока что очень сложно, хотя, по его словам, возможны два варианта развития событий – консервативный и оптимистичный. При оптимистичном прогнозе рынок легковых авто вырастет до 1 млн 250 тыс., а при консервативном, продажи будут на уровне этого года, то есть чуть больше 1 млн авто.

Параллельный ввоз может и вовсе «усохнуть» в пользу китайских автомобилей Фото: rais.tatarstan.ru

40% отечественные и 60% – китайские бренды

«По моим расчетам, доля распределения рынка сложится следующим образом: отечественные автомобили – 41%, китайские бренды займут примерно 50-51% рынка и все остальное – это параллельный, перпендикулярный, альтернативный и прочий ввоз», – дал оценку Кадаков.

Причем эксперт считает, что параллельный ввоз может и вовсе «усохнуть» в пользу китайских автомобилей, так как сейчас его довольно сильно зажимают.

Моржаретто предполагает, что рынок распределится 40/60, где на отечественный автопром придется 40% рынка, а 60% – на китайские бренды, к которым он отнес и те машины, которые будут собираться на территории России, как, к примеру, «Москвич».

Дилеры будут устраивать акции и скидки для покупателей, чтобы завлечь клиентов Фото: mos.ru

«Цены уперлись в потолок»

Что касается цен на новые авто, то Кадаков считает, что стоимость не будет повышаться. Наоборот, дилеры будут устраивать акции и скидки для покупателей, чтобы завлечь клиентов. Это связано с до сих пор «не отыгранным» ростом утильсбора.

«К той цене, относительно которой можно расти, заложены очень большие прибыли и дилерские, и представительские. И добавляя то, что набежало с повышенного утильсбора, дилеры могут постепенно подрезать свою маржу, оставляя примерно такую же цену. Поэтому у кого-то будут цены расти, у кого-то нет, кто-то и вовсе чуть подрежет цены, потому что цены действительно уперлись в потолок», – считает Кадаков.

Самое главное, что случится в этом году, по словам эксперта, это то, что теперь не покупатели будут бегать за автомобилями, а дилеры будут бегать за покупателями.

Такая ситуация сложится в том числе из-за высокой ключевой ставки. Кадаков считает, что январь будет совсем «мертвым», февраль тоже плохим и какой-то подъем произойдет в марте-апреле. Таким образом, можно ожидать сильную просадку рынка в первом квартале 2024 года.

«Можно предсказать, что цены уже расти не будут, потому что покупательская способность сейчас не очень высока и люди просто отказываются от покупки. Соответственно, если цены и будут расти, то немного», – в свою очередь заявил Моржаретто на вопрос о возможном росте цен.

При этом он также прогнозирует провальный первый квартал 2024 года, отмечая, что по статистике в первые месяцы года автомобилей всегда покупается очень мало. «К весне, если Центробанк ставку снизит, народ пойдет», – полагает эксперт.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»