Число жертв землетрясения в Турции превысило 29,6 тыс. человек

Согласно последним обновленным данным, в результате разрушительного землетрясения в Турции погибло 29 605 человек. Об этом сообщает RT.

По оценкам властей страны, в 10 провинциях придется снести около 8 тыс. зданий.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Кахраманмараше утром 6 февраля. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым мощным в стране с 1939 года. Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков, в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и готовность оказать помощь лидерам пострадавших от землетрясений Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Вечером того же дня отправился первый российский спецборт со спасателями.