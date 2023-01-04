Число случаев коронавируса в Татарстане снижается

В Татарстане продолжает уменьшаться регистрируемая заболеваемость коронавирусом. Сегодня подтверждено 56 случаев заражения Covid-19 по сравнению с 58 накануне, это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 25 заболевшим, тогда как за день до этого в больницы были доставлены 15 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 193 512 татарстанцев.

При этом в общей сложности удалось выздороветь 190 790 жителям республики, в том числе 67 — за последние сутки (днем ранее сообщалось о 59 излечившихся больных).

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 остается неизменным и равняется 2009. Последний раз информация о летальном исходе публиковалась 26 декабря.

Необходимо заметить, что Росстат в октябре 2022 года перестал обнародовать собственные данные о смертях от SARS-CoV-2. Как правило, в большинстве случаев они отличались от региональных в большую сторону.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 3328 человек. Поправились 4942 пациента. Госпитализированы с Covid-19 662 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 45 человек.